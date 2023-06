Nella curva dei tifosi rossoblù 

Il fotogramma più bello lo scatta lui, Ranieri. Il Tardini si è svuotato, le 23 sono vicine e all’interno ci sono solo i 1200 fedelissimi rossoblù, nel settore ospiti. L’allenatore dei miracoli si avvicina e subito i tifosi del Cagliari ripartono con i cori. “Risorgeremo, lo ha detto Claudio Ranieri, risorgeremo, lo ha detto Claudio Ranieri”. Lui si avvicina, alza la mano. Saluta e ringrazia, applaude e si batte il pugno sul cuore. Indica chi ha fatto il possibile e anche l’impossibile per vedere Lapadula e compagni agganciare la finale. Il tecnico unisce le mani in segno di ringraziamento e sembra dire “è merito vostro”.

Feeling d’acciaio

Il popolo rossoblù applaude e urla il suo nome. Quello del condottiero in grado di far vivere un’altra stagione indimenticabile, visto il girone d’andata. E a Parma c’era un’Isola intera. Tifosi arrivati da ogni angolo della Sardegna ma anche da altre regioni: emigrati che al Tardini si sono ritrovati sotto la fede rossoblù. C’è chi ha preso la nave, chi fatto ore e ore di treno. E chi per rientrare si è dovuto inventare scali assurdi, causa sciopero, partendo da Bologna fino a Varsavia e poi il trasferimento a Cagliari. Ma per i rossoblù questo e altro. Lasciando lo stadio, tra sciarpe, bandiere e maglie del Cagliari, c’è chi si organizza già per la trasferta a Bari. Un altro viaggio della speranza. “Risorgeremo, lo ha detto Claudio Ranieri”. E con questa frase il tifoso si prepara a una nuova settimana di passione, fede sportiva in grado di unire un popolo.