Nella Croce verde i giovani del servizio civile 

Formazione e altruismo a Orani. I giovani del Servizio civile universale andranno a supportare la Croce verde dopo che lo scorso anno ha scioperato per mancanza di volontari. Una bella notizia nel paese del celebre scultore Costantino Nivola che riscopre l’importanza di un servizio a beneficio dei residenti di Orani, come pure degli abitanti dei paesi limitrofi come Oniferi, Sarule, Ottana, Orotelli e persino Olzai che da tempo (vista la situazione sanitaria precaria tra assenza di medici di medicina generale e servizi ambulanze tempestivi) trovano sostegno nella Croce verde. L’obiettivo, oltre a offrire un’opportunità di lavoro ed esperienza, è anche quello di sensibilizzare i giovanissimi ad avvicinarsi a un servizio essenziale e salvavita come quello offerto dalla Croce verde.

Il sindaco Marco Ziranu confida nella volontà e nel buon cuore dei giovani e afferma: «L’amministrazione comunale e la Croce verde sperano vivamente che i ragazzi e le ragazze partecipino a questo bando. Si tratta di un’opportunità importante, non solo per fare esperienza o qualche soldino, ma anche per offrire un servizio utile a tutti. È un mettersi a disposizione degli altri, capire quanto tutto questo sia vitale e indispensabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA