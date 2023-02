Nella cripta di Santa Restituta  torna “Cielo nero”: le bombe su Cagliari 

In occasione dell'80° anniversario dei bombardamenti a Cagliari, in via del tutto eccezionale il Cada Die Teatro da giovedì porterà in scena “Cielo nero” all'interno della suggestiva cripta di Santa Restituta, uno dei rifugi storici della città, dove tanti cagliaritani si recavano di corsa ogni qualvolta risuonavano gli allarmi aerei.

La pièce andrà in scena giovedì, venerdì e sabato alle 11 come matinée per le scuole. Mentre venerdì lo spettacolo serale è previsto alle 19. Da anni il Cada Die Teatro, in collaborazione con la cattedra di Antropologia Culturale dell’Università di Cagliari e l’Istituto etnografico della Sardegna, sta portando avanti una ricerca sui bombardamenti a Cagliari durante la seconda guerra mondiale.

Sono state raccolte in un video-archivio oltre 130 testimonianze di chi, impotente, tra febbraio e maggio del 1943, ha visto Cagliari sbriciolarsi sotto le bombe.

RIPRODUZIONE RISERVATA