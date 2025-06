Nella costa in arrivo le telecamere 

Altre quattordici telecamere in arrivo in città, stavolta concentrate nelle zone costiere, per garantire maggiore sicurezza nel territorio. Per ora c’è un progetto definito dal Comune e approvato in Giunta, con tanto di richiesta di finanziamento che si spera di ottenere per poter concretizzare il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale. “Abbiamo individuato altri punti sensibili del territorio dove riteniamo prioritario garantire maggiore sicurezza”, spiega il vicesindaco Tore Sanna dopo il sì dell’esecutivo di via Porcu. Dodici telecamere vengono previste nel lungomare Poetto, nel tratto compreso fra il parcheggio davanti all’ex Bussola e il Margine Rosso, altre due a Mari Pintau, fra le località di Is Canaleddus e Kal’e Moru. “Il Comune”, viene spiegato nel progetto approvato, "intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio, con particolare riguardo a fenomeni di malamovida in presenza di locali notturni, abusivismo commerciale, occupazioni abusive di suolo demaniale, atti di vandalismo e furto in località costiere balneari”. Gli obiettivi - al centro del patto per la sicurezza concordato con Prefettura e forze dell’ordine - sono principalmente due: prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, e promozione del rispetto del decoro urbano. Gli stessi perseguiti con il regolamento di polizia e sicurezza urbana varato dalla Giunta in vista del voto finale in Consiglio: nel documento, fra le altre cose, vengono individuate sei zone della città dove è previsto il Daspo urbano.

