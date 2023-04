Nella costa di Baunei lotta al sovraffollamento 

Numero chiuso nelle spiagge della costa di Baunei confermato anche per questa stagione, con le stesse modalità degli anni scorsi, sia per quanto riguarda Cala Goloritzè – interdetta alla navigazione da trent’anni e raggiungibile solo a piedi dall’altopiano di Golgo, che a Pasquetta ha registrato il pienone di rito – sia per gli altri arenili di ridotte dimensioni che d’estate vengono presi d’assalto dai barconi con base ad Arbatax, Santa Maria Navarrese, Cala Gonone e La Caletta di Siniscola.

Anche quest’anno le presenze contemporanee consentite saranno 250 a Goloritzè e 300 a Cala Gabbiani e Cala Biriala. Confermato anche il numero massimo di 700 turisti contemporaneamente a Cala Mariolu – Ispuligidenie. Numeri quest’inverno entrati nel Piano di gestione del Sic Golfo di Orosei, approvato dai comuni di Baunei, Urzulei e Dorgali per le porzioni di territorio di loro competenza.

L’aumento della pressione antropica lungo la costa di Baunei nel corso degli ultimi vent’anni ha portato nel tempo a una regolamentazione degli afflussi, in particolare per quanto riguarda le spiagge più piccole e pertanto più soggette a episodi di sovraffollamento.

«Nel regolamento comunale che disciplina l’accesso, la fruizione e l’uso turistico del territorio comunale varato lo scorso anno e tuttora in vigore – spiega il sindaco di Baunei Stefano Monni – è stata stabilita una limitazione degli accessi che permette un miglioramento della fruibilità del sistema spiaggia e nel contempo di contrastare i processi di degrado della risorsa naturale. Inoltre garantisce maggior sicurezza agli utenti». Il numero dei bagnanti che potranno sostare in contemporanea nei singoli arenili è basato su valutazioni tecnico - scientifiche sul carico antropico massimo sostenibile, definite negli elaborati del Piano di utilizzo dei litorali del Comune di Baunei e da studi scientifici come “Il sistema spiaggia-duna della Pelosa di Stintino”, redatto a cura dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.