Nella costa 4 mesi senza acqua potabile 

Nelle borgate marine di San Vero (Putzu Idu, Mandriola, Sa Rocca Tunda, Su Pallosu, Sa Marigosa e S’Anea Scoada) l’acqua ancora non è potabile. Un disagio che dura ormai da quattro mesi e che diventa una vera e propria emergenza visto che le case iniziano a popolarsi in vista della stagione estiva. Il Comune ancora non ha risolto il problema e non ha spiegato ufficialmente perché i valori continuano ad essere fuori norma. Nell’attesa però riempie di acqua le cisterne sistemate nelle borgate ma che non riscuotono grande successo nei cittadini.

Gli annunci

Il primo annuncio del Comune risale al 28 gennaio: nel sito istituzionale viene scritto che a causa di un atto di vandalismo al serbatoio idrico, l'acqua non può essere utilizzabile per scopi potabili e che il ripristino verrà comunicato con un ulteriore avviso dopo le analisi dell'acqua. L’11 febbraio il secondo annuncio: il divieto dell’utilizzo prosegue. Il 28 dello stesso mese, il terzo aggiornamento: «Si informano i cittadini che sono presenti valori leggermente sopra la norma riguardanti la salinità dell’acqua, pertanto è sconsigliato l’uso alimentare. A breve, dopo i lavori di pulizia delle cisterne, seguirà la comunicazione di autorizzazione al prelievo dell’acqua». Ma ancora nulla, anzi. Due giorni fa l’ennesimo annuncio che in pochi si aspettavano (e che nelle stesse pagine social del Comune è stato criticato duramente): nelle borgate marine sono state riempite alcune cisterne con acqua potabile.

Gli operatori

Tanti i problemi per chi lungo quella costa gestisce strutture ricettive. Paolo Pradelli, titolare dell’hotel Raffael: «Abbiamo acquistato cisterne che riempiamo noi con acqua potabile, altrimenti non potrei lavorare». Veronica Pinna dal bar Lepori, a Mandriola: «Per cucinare compriamo l'acqua al supermercato». Monica Ugas, titolare del ristorante Stella del mare”, utilizza l’acqua delle cisterne del Comune: «Tutto questo è un problema ma abbiamo imparato a gestirlo. Purtroppo a quanto pare l'acqua della marina contiene troppo cloro».

Dal Comune

Il consigliere di minoranza, Salvatore Pinna, è al lavoro per presentare un'interrogazione: «Da parte del Comune manca la comunicazione. Nessuno sa realmente cosa sta accadendo. Gli amministratori hanno pensato poi che qualche malintenzionato potrebbe mettere all'interno delle cisterne del veleno? Secondo noi non sono nemmeno a norma». Impossibile avere informazioni dal sindaco Luigi Tedeschi: è irreperibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA