Nella corsa alla maglia da titolare Alen Sherri ha conquistato Nicola  

Alla terza presenza in Serie A, Alen Sherri venerdì scorso col Verona ha potuto festeggiare la sua prima porta inviolata. Ne aveva già collezionata una col Cagliari, all’esordio assoluto in Coppa Italia contro la Cremonese lo scorso 24 settembre in un altro 1-0, ma in campionato ha certamente tutt’altro spessore e valore. Sia a livello di squadra, perché è arrivata in una vittoria in uno scontro diretto che ha dato tre punti fondamentali nella rincorsa salvezza, sia a livello personale perché ha certificato uno status raggiunto nell’ultimo mese, quello di titolare della porta rossoblù.

Sherri ha preso il posto di Scuffet lo scorso 9 novembre nel 3-3 col Milan, un battesimo del fuoco dove rischiava tanto, l’ha mantenuto anche dopo la sosta alla ripresa col Genoa e cinque giorni fa con l’Hellas. Non era scontato che venisse confermato, perché a differenza del compagno di reparto era andato in nazionale (senza giocare con l’Albania), invece Davide Nicola gli ha dato fiducia e col passare delle partite si sta ambientando alla realtà del campionato italiano.

L’opinione

«Nel complesso Sherri ha fatto bene e a livello tecnico mi sembra buono: il mio giudizio è positivo». A parlare è Renato Copparoni, uno che il ruolo di portiere lo conosce alla perfezione e che continua a insegnarlo nelle giovanili. Per l’ex estremo difensore rossoblù – oltre 100 presenze fra A e B in carriera – l’albanese ha dimostrato di valere la maglia da titolare: «Forse sulle palle alte può migliorare, ma in questo mese in cui ha giocato non ho visto particolari carenze. Dovesse continuare a giocare potrà mettere in mostra altre qualità: aspettiamolo, in quattro partite non si può dare un giudizio definitivo su un portiere. Ma lo vedo tranquillo». Per Copparoni, Scuffet non ha comunque perso il posto: «Evidentemente non era sereno per qualche errore di troppo e Nicola gli ha dato alcuni turni di riposo», segnala. «Sherri si è giocato bene la sua chance, ma Scuffet avrà ancora più stimoli per dimostrare di valere il posto quando sarà richiamato in causa. La partita di Coppa Italia con la Juventus potrebbe essere quella giusta per rivederlo, anche se sarà una gara difficile».

La crescita

Sherri, classe ’97, è arrivato al Cagliari dopo una carriera passata interamente in patria. In Albania ha vestito le maglie di Vllaznia, Laçi e nelle ultime due stagioni Egnatia, totalizzando oltre 200 presenze fra campionato e coppe (anche internazionali) e vincendo nella scorsa stagione il titolo locale. Ha pure debuttato in nazionale il 9 novembre 2022 in amichevole col Qatar, l’unica presenza a oggi, era in lista nelle ultime convocazioni ma senza giocare. «Mi sto trovando bene e non me l’aspettavo: all’inizio è sempre difficile, passare dall’Albania all’Italia era un grande salto oltre a una grande soddisfazione. Voglio crescere ulteriormente, darò il massimo per questa maglia», ha detto in una recente intervista ai canali ufficiali del club.

E ora, con sempre più fiducia nei propri mezzi, Sherri potrà togliere ogni dubbio sul fatto che si meriti lui la maglia di portiere titolare del Cagliari.

