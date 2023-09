Nella Coppa Primavela sette podi alla Sardegna 

Sono sette i podi che la Sardegna ha raccolto nella prima fase dei campionati giovanili di vela (la Coppa Primavela), che intanto a Marina di Ravenna prosegue con singoli Under 19. Anche in questo caso, soprattutto nelle classi Ilca, diversi sardi in gara, alcuni anche tra inserire tra i favoriti. Nei tre giorni (soprattutto nel secondo) le condizioni meteo non hanno permesso il regolare svolgimento di tutte le regate previste. Ottime le prestazioni dei sardi nella categoria Open Skiff. Tra gli Under 15, addirittura un podio tutto isolano con Gianluca Pilia (Circolo Nautico Arbatax) vincitore (e primo della Challenge), seguito da Andrea Carboni (Veliamoci) e Mattia Pau (Windsurfing Club Cagliari). A ulteriore conferma dell’alto valore raggiunto dai giovani velisti sardi, parla la classifica che ne vede ben sei nei primi dieci. Sempre negli Open Skiff, brilla Chiara Sussarello (LNI Sulcis) che è ottima terza tra gli Under 17.

Le tavole

Anche nel windsurf, che tradizionalmente è sempre stato uno dei settori in cui i sardi hanno raccolto di più, non potevano mancare le belle conferme. Luca Versace del Windsurfing Club Cagliari si è imposto tra i Techno CH4 e Alessandra Porcu (Club Nautico Arzachena) ha fatto lo stesso tra i Techno 293 CH3, battendo anche tutti i rivali maschi.

