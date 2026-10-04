Nella Coppa Italia brilla la New team 

Altra giornata di Coppa Italia per le due categorie Uisp. Negli Over 30 si è disputato il terzo turno: la New Team 2025 mantiene la testa del girone A dopo il 6-5 ai tiri di rigore sull’Atletico Capoterra 2025, tallonata dal Bar Dessì, vittorioso sul Real Cocciula (2-1). Ha riposato la Mambo 2026 Sardinia. Il Cagliari 2007 con una rete per tempo di Sitzia e Littera si impone per 2-1 sul Real Putzu e raggiunge in vetta del girone B la Muppet, mentre Gli Incisivi superano 7-6 ai tiri di rigore la Crescenzi Sport. Lorusso, Cossu e Murgia lanciano invece il San Lorenzo Monserrato, che cala il tris sulla Nino Disario Villacidro. I monserratini guidano il girone C a punteggio pieno. In scia resta il Barracca Manna, vittorioso per 4-0 sul Settimo 1967. Ha riposato la Jupiter. Nel girone D tra Aiace e Aek Kasteddu l’anno spuntata i locali per 4-3 dopo i tiri di rigore. Rinviata Futura 2000 Villasor-Genneruxi Vision Ottica 4 Eyes.

Primo turno invece nell’Over 43. Una doppietta di Piredda consente alla Polisportiva Villamarese 2023 di imporsi sulla Monreale (in gol con Marras) nel girone A, dove il Seddori supera gli Amatori Guspini per 3-2, con la doppietta di Porceddu e la rete di Bulliri. Termina 8-7 dopo i tiri di rigore tra Atletico Villacidro e Amatori Gonnosfanadiga. Nel girone B invece il Real Putzu strapazza il Nurri per 6-2, grazie alle firme di Schirru, Murgia (doppietta) e di Usala (tripletta). L’Isili supera infine il Santa Lucia Barrali per 6-2, mentre è stata rinviata Sant’Andrea 2014-WS10 Senorbì.