Nella Coppa dei quartieri sfide dal calcio al basket e al volley 

Il Comune di Sinnai aderisce al progetto della Coppa dei quartieri organizzato dalla fondazione Carlo Enrico Giulini e il Cagliari Calcio-Be As One, in partnership con Usr Sardegna, Marabadminton, Msp Sardegna, Sport e Salute e con il contributo di Fondazione Sardegna. Il progetto si rivolge ai giovani fra gli 11 e i 16 anni e consiste nella realizzazione di tornei sportivi con l’obiettivo di favorire la socializzazione e la promozione dei valori positivi dello sport.

Il progetto ha come obiettivo l’attivazione di interventi con finalità di inclusione sociale volti allo sviluppo di reti di conoscenza, amicali e solidali, e all’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile.

All’edizione del 2023 prenderanno parte cinque quartieri della città di Cagliari (C.E.P., Mulinu Becciu-Su Planu, San Michele-Is Mirrionis, Sant’Elia-San Bartolomeo, Stampace-Marina) con i Comuni di Assemini, Elmas, Maracalagonis e Sinnai. Le squadre, suddivise tra le fasce di età tra gli 11e i 13 anni e fra i 14 e i 16 anni, dopo essersi affrontate nel torneo di quartiere ,disputeranno la finale all’Unipol Domus. Le discipline previste sono il badminton, il basket, il calcio, la pallavolo e la staffetta.

Non mancheranno momenti di formazione rivolti ad insegnanti, allenatori, operatori socio-culturali, genitori. (r. s.)

