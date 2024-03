Nella coop sportiva cibo e balli illegali 

Registrata come associazione sportiva dilettantistica, lavorava invece come locale di ristorazione con tanto di intrattenimento musicali e ballo. E, secondo le accuse del personale dell’ispettorato del lavoro, i dipendenti erano completamente in nero: tre erano impegnati in cucina, tre nelle sale, due dj e un’addetta all'incasso. Nove su nove, nessuno assunto regolarmente.

La scoperta è stata fatta dagli ispettori del lavoro durante una serie di controllo in locali e attività presenti in città. Il responsabile dell’associazione sportiva dilettantistica ha ricevuto il provvedimento di sospensione dell'attività per la parte della ristorazione e una sanzione amministrativa di circa 18mila per i lavoratori in nero. Come se non bastasse, il locale era dotato di un impianto di videosorveglianza non autorizzato e non c’era alcun registratore di cassa. Impossibile dunque “tracciare” i pagamenti.

