Nella compagnia dell’anello 

Vincere a New York non è come vincere da qualsiasi altra parte del mondo. Lo sa bene l’olbiese Riccardo Fois, che a distanza di pochi giorni dal titolo Nba conquistato con i Knicks sta ancora cercando di metabolizzare l’apoteosi di Gara 5 a San Antonio.

L’assistente di Mike Brown sulla panchina della franchigia della Grande Mela è stato travolto da richieste di interviste e attestati di stima, al punto da chiedere una breve tregua per godersi il momento. Del resto, non capita tutti i giorni di vincere un anello Nba. Ancora meno a un italiano. Cresciuto cestisticamente nella Santa Croce Olbia, Fois è soltanto il terzo a riuscirci, dopo Marco Belinelli con gli Spurs e Sergio Scariolo con i Raptos. Ed è, naturalmente, anche il primo sardo ad alzare il “Larry O’Brien”.

C’è poi una coincidenza che rende la storia ancora più speciale: il primo sardo a giocare in Nba fu infatti il suo concittadino e amico Gigi Datome. I due furono i principali protagonisti di una delle più memorabili imprese del basket regionale, ovvero lo scudetto Allievi conquistato dalla Santa Croce nel 2002 con il compianto Pasini in panchina.

In ogni caso, Fois non avrà molto tempo per assaporare il trionfo: archiviata la parata celebrativa di domani, volerà a Roma per raggiungere il raduno dell’Italbasket, dove ricopre il ruolo di assistente. Gli azzurri inaugureranno la preparazione con due amichevoli contro Croazia (24 giugno a Gorizia) e Slovenia (27 giugno a Celje), prima di tuffarsi nella terza e ultima finestra di qualificazione ai Mondiali del 2027. Il 2 luglio l’Italia sarà di scena a Reykjavik contro l’Islanda, mentre il 5 luglio ospiterà la Lituania a Bologna.



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