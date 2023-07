Nella colonia penale problemi per gli agenti e i detenuti 

La recente festa della polizia penitenziaria ha riacceso i riflettori sulla condizione delle carceri in Sardegna e nello specifico ad Isili. Con al sua presenza della struttura, il consigliere regionale Eugenio Lai ha voluto denunciare la situazione in cui lavorano gli agenti di polizia penitenziaria, i timori per la loro sicurezza. «Durante la mia visita nella colonia penale» ha detto Lai, «una delle poche ancora attive in Italia, ho constatato diverse criticità che poi sono le stesse di tutti i carceri della Sardegna: carenza di personale, turni di lavoro stressanti e condizioni generali inadeguate sono quelle più importanti».

Ma i problemi non riguardano soltanto il personale ma anche i detenuti presenti. Pochi secondo l'associazione “Socialismo, diritti, riforme”. «Queste strutture», ha detto Maria Grazia Caligaris, fondatrice dell'associazione, «occupano un complesso di seimila ettari: a fronte dei 600 posti disponibili ne sono occupati appena 300. Le colonie hanno lo scopo di far scontare la pena lavorando e dunque come finalità della pena è il recupero sociale, ma gli spazi non sono utilizzati pienamente e questo significa che mancano iniziative da parte del ministero». Realtà importanti dunque che sono inserite nel tessuto sociale del territorio attraverso numerose iniziative di inserimento dei detenuti e del lavoro che essi svolgono. Ma le carenze sono ancora preoccupanti. «Gli agenti», ha aggiunto Lai, «sono costretti sempre più a operare in condizioni di oggettiva difficoltà e con pochi livelli di sicurezza».

