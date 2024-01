Nella città delle incompiute 

Campus Universitario, nuovo ospedale e metropolitana sino a Li Punti: non pervenuti. Ex-Mà: se ne parla (forse) nel 2024. PalaSerradimigni: sarà completato si spera nel 2025. Se “Sassari sta cambiando in meglio” come affermato dal sindaco Nanni Campus nella relazione di fine anno, bisogna dire che lo sta facendo a macchia di leopardo, perché tra incompiute e ritardi (alcuni ereditati da altre giunte) non è che la situazione della città sia così rosea.

Campus Universitario

Silenzio da parte di tutti, Università compresa. Mesi fa il sindaco ha sottolineato come si siano persi anni (almeno 11) e soldi (almeno 20 milioni) per un'opera che doveva sorgere all'ex Semoleria Azzena, ma venne bocciata col progetto già pronto. La nuova ubicazione nell'area di San Lorenzo ha visto il blocco dei lavori per il rinvenimento di reperti romani. La nuova alternativa (l'ex Brefotrofio di San Pietro) era ormai fuori tempo massimo. E così la città universitaria si è dovuta accontentare dell'inaugurazione della struttura Ersu nell'ex Fondazione Brigata Sassari che propone 75 posti letto. Ma non è un Campus Universitario e le strutture sportive restano nella periferica San Giovanni.

Nuovo Ospedale

Uno dei cavalli di battaglia del governatore Solinas, ma ad oggi non c'è neppure la certezza sull'area. Eppure i lavori per 95 milioni erano stati appaltati già nel 2021. L'unica certezza in tema edilizio è lo spiazzo lasciato vuoto dopo l'abbattimento del cosiddetto Palazzo Rosso, nel 2018. Doveva sorgere al suo posto il nuovo padiglione del Materno Infantile.

Metropolitana a Li Punti

Sono passate altre due estati dall'incontro con il Comitato di Li Punti, ma la metropolitana di superficie si ferma sempre a Santa Maria di Pisa-Sant'Orsola. Il tram-treno non arriva sino al popoloso quartiere.

ExMà

Nel quadrilatero tra via Duca degli Abruzzi e via Zanfarino sorgeva il mattatoio comunale. I lavori (costati 6 milioni) sono praticamente finiti da due anni, ma la struttura resta chiusa e gli annunci fatti con cadenza semestrale vengono smentiti. Forse non ha portato bene l'inserimento della parola campus, visto che l'ExMà, affidato all'Accademia di Belle Arti, dovrebbe essere una sorta di “Campus delle arti e dello spettacolo”.

PalaSerradimigni

I lavori di ampliamento sono iniziati nel luglio 2020, ma nonostante il budget triplicato grazie alla Regione (13 milioni) l'ultimazione dell'opera è slittata al 2015. Ma sono andate deserte le due gare per l'appalto delle ultime opere che prevedono l'ampliamento e la nuova copertura. Nel frattempo ci giocano Dinamo di A1 maschile e femminile, ma da tre stagioni si devono arrangiare le società di ginnastica, lotta, boxe e arti marziali che utilizzavano le palestrine. E così sarà ancora per questa e la prossima annata sportiva.

