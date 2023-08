Nella cisterna 95 chili di marijuana 

Un sacco dopo l’altro, cercava di imbottire la cisterna del cortile di casa con 95 chili di marijuana. Michele Vargiu, agricoltore 44enne nato a San Gavino e residente a Tuili, è stato sorpreso dai carabinieri proprio durante le operazioni di travaso e arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le indagini

L’operazione è scattata giovedì sera. I carabinieri della stazione di Barumini con la collaborazione di quelli di Gesturi tenevano sott’occhio l’uomo da qualche giorno, da quando avevano notato un tenore di vita diverso, spese che Vargiu difficilmente avrebbe potuto permettersi, almeno secondo le ipotesi degli investigatori. Da qui la decisione di controllare i suoi movimenti.

Il blitz

Proprio durante il pomeriggio di osservazione, i carabinieri hanno visto il 44enne che nel cortile della sua abitazione, a Tuili, stava infilando dei sacchi all’interno di una cisterna da duemila litri (di quelle normalmente utilizzate come serbatoio idrico). A questo punto hanno deciso di intervenire: alla loro richiesta di spiegazioni Michele Vargiu non avrebbe saputo cosa rispondere. Immediatamente sono stati avviati gli accertamenti. All’interno del contenitore erano stati nascosti decine di pacchi pieni di marijuana. Il bottino dell’operazione è di 91 confezioni da oltre un chilo di infiorescenze essiccate di marijuana ciascuna per un totale di circa 95 chilogrammi.

Il territorio

L’ipotesi degli investigatori è che la marijuana possa provenire dai campi della Marmilla – per produrre una quantità simile di prodotto finito servirebbero circa duemila piante – dove sono presenti diverse coltivazioni illecite spesso occultate nella vegetazione. Sono in corso indagini per verificare se altre persone siano coinvolte nella produzione di marijuana. Nel frattempo Michele Vargiu è stato accompagnato nella caserma dei carabinieri di Sanluri prima del suo trasferimento al carcere di Uta dove resterà in attesa di comparire davanti al giudice per la convalida dell’arresto. ( m. c. )

