Nella chiesetta del martirio l’assalto dei fedeli 

Dopo un pomeriggio nuvoloso rispunta il sole. Sono ormai le 18,30 quando il simulacro del santo viene portato nuovamente all’esterno della chiesa per essere condotto in processione verso gli scavi di Nora e poi in spiaggia: il passo sulla sabbia è pesante, ma per stare dietro al “proprio” santo i fedeli sopportano senza lamentarsi. Come avviene da undici anni, da Cagliari arriva anche un gruppo di nuotatori, che arriva sulla spiaggia davanti alla chiesetta di Nora con una composizione di fiori. Sono gli ultimi scampoli del soggiorno di Efisio a Nora: poco dopo il viaggio riparte alla volta di Pula: la processione si svolge quasi in tono sommesso, perché ogni persona che procede in fiaccolata dietro il simulacro è consapevole che quelli rappresentano gli ultimi momenti del soggiorno pulese del Martire Guerriero, e che di lì a poche ore dovranno attendere un anno intero prima di poterlo riabbracciare. Anche le preghiere dei fedeli in costume tipico sembrano un po’ più tristi rispetto al giorno prima, quando il santo è arrivato in paese. «La processione di rientro da Nora chiude il cerchio delle celebrazioni religiose a Pula», racconta Serena Lecca, presidente del gruppo folk San Giovanni Battista: «È un momento più intimo, che si vive alla luce delle candele. Per noi è l’ultimo appuntamento importante della tre giorni pulese, prima del viaggio di rientro, dove non tutti potranno accompagnare il santo».

Il viavai di fedeli all’interno della chiesetta è continuo: si recita una preghiera, e magari si chiede l’aiuto a sant’Efisio affinché interceda per la risoluzione di piccoli e grandi problemi. L’aria all’interno della cripta si fa quasi rarefatta, le candele illuminano quel piccolo antro dove secondo la tradizione Efisio di Antiochia venne imprigionato per poi essere giustiziato.

Il cielo grigio ha minacciato pioggia per tutta la giornata ma dalle prime ore del mattino sino all’imbrunire la chiesetta di Nora è stata presa d’assalto dai fedeli. Il terzo giorno della festa di sant’Efisio ieri è cominciato con la messa delle 11 celebrata sul sagrato del piccolo tempio che si affaccia sul mare dall’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi: tanti i fedeli, come non si vedevano da prima della pandemia. Quest’anno, dopo quattro anni, è stata rispolverata anche la tradizione del pranzo conviviale, un momento di ristoro prima delle celebrazioni del pomeriggio.

Il cielo grigio ha minacciato pioggia per tutta la giornata ma dalle prime ore del mattino sino all’imbrunire la chiesetta di Nora è stata presa d’assalto dai fedeli. Il terzo giorno della festa di sant’Efisio ieri è cominciato con la messa delle 11 celebrata sul sagrato del piccolo tempio che si affaccia sul mare dall’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi: tanti i fedeli, come non si vedevano da prima della pandemia. Quest’anno, dopo quattro anni, è stata rispolverata anche la tradizione del pranzo conviviale, un momento di ristoro prima delle celebrazioni del pomeriggio.

Viavai continuo

Il viavai di fedeli all’interno della chiesetta è continuo: si recita una preghiera, e magari si chiede l’aiuto a sant’Efisio affinché interceda per la risoluzione di piccoli e grandi problemi. L’aria all’interno della cripta si fa quasi rarefatta, le candele illuminano quel piccolo antro dove secondo la tradizione Efisio di Antiochia venne imprigionato per poi essere giustiziato.

Processione in spiaggia

Dopo un pomeriggio nuvoloso rispunta il sole. Sono ormai le 18,30 quando il simulacro del santo viene portato nuovamente all’esterno della chiesa per essere condotto in processione verso gli scavi di Nora e poi in spiaggia: il passo sulla sabbia è pesante, ma per stare dietro al “proprio” santo i fedeli sopportano senza lamentarsi. Come avviene da undici anni, da Cagliari arriva anche un gruppo di nuotatori, che arriva sulla spiaggia davanti alla chiesetta di Nora con una composizione di fiori. Sono gli ultimi scampoli del soggiorno di Efisio a Nora: poco dopo il viaggio riparte alla volta di Pula: la processione si svolge quasi in tono sommesso, perché ogni persona che procede in fiaccolata dietro il simulacro è consapevole che quelli rappresentano gli ultimi momenti del soggiorno pulese del Martire Guerriero, e che di lì a poche ore dovranno attendere un anno intero prima di poterlo riabbracciare. Anche le preghiere dei fedeli in costume tipico sembrano un po’ più tristi rispetto al giorno prima, quando il santo è arrivato in paese. «La processione di rientro da Nora chiude il cerchio delle celebrazioni religiose a Pula», racconta Serena Lecca, presidente del gruppo folk San Giovanni Battista: «È un momento più intimo, che si vive alla luce delle candele. Per noi è l’ultimo appuntamento importante della tre giorni pulese, prima del viaggio di rientro, dove non tutti potranno accompagnare il santo».

Cosa succede oggi

Questa mattina, dopo la messa in parrocchia, la processione si rimetterà in moto per ripercorrere a ritroso le tappe raggiunte il 1° e il 2 maggio: dopo Villa San Pietro, dove il simulacro farà nuovamente tappa a Villa Atzori (dove 80 anni fa, l’anno dei bombardamenti alleati, trovò ospitalità grazie al volere del padrone di casa, Mario Atzori), l’arrivo a Sarroch. Nel primo pomeriggio la processione raggiungerà Villa d’Orri per una messa nella piccola cappella dei Manca di Villahermosa, per poi ripartire alla volta di Capoterra e raggiungere Su Loi e Maddalena Spiaggia. Sarà ormai notte quando sant’Efisio farà ritorno a Cagliari: solo allora, nella chiesetta di Stampace, si potrà considerare sciolto il voto della 367ª edizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata