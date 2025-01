Nella chiesa di San Pietro la ricorrenza si celebra il 21 

«Ebbene sì, anche Assemini ha una sua Greca», dice orgoglioso don Paolo Sanna. Dietro la porta serrata a chiave della sacrestia della chiesa parrocchiale di San Pietro una serie di statue di santi sovrastano gli armadi che custodiscono gli archivi ecclesiastici. Tra queste ne spicca, per delicatezza ed eleganza, una raffigurante la santa decimese simile al simulacro che oggi verrà portato in processione per le vie di Decimomannu in ricordo del martirio.

«Si tratta di una statua il legno policromo alta 75 centimetri - ha proseguito don Paolo - acquistata nel 1933 per la somma di 3mila lire. La portiamo fuori il 21 gennaio per la sua memoria liturgica». Un data diversa rispetto a quella che festeggiano i decimesi. Si tratta di un’opera realizzata da una bottega sarda oristanese nel primo decennio del Novecento. Come sia finita ad Assemini non è dato saperlo: «Nessuna ricerca in merito», ha concluso il parroco. (sa. sa.)

