Nella chiesa dei salesiani i funerali del re delle discoteche 

Si terranno sabato mattina alle 11, nella chiesa di San Domenico Savio, i funerali di Mario Mele, l’imprenditore nuorese morto l’8 gennaio all’ospedale Molinette di Torino dove era ricoverato per complicazioni polmonari.

L’urna tornerà in Sardegna come voluto da lui e dai figli, Laura e Gabriele, e verrà tumulata non in città, ma nel cimitero di San Teodoro, il Comune della costa orientale dove l’imprenditore nuorese aveva costruito il suo successo nell’ambito del divertimento notturno. Un uomo controverso, ricordato per le sue capacità imprenditoriali, ma anche perché negli anni scorsi era finito al centro di una pesante accusa di maxi evasione fiscale.

