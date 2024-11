Nella cassaforte i soldi dello spaccio 

In una casa disabitata, a Is Mirrionis, c’era la droga: tre chili e settecento grammi di hascisc, suddivisi in buste e panetti. Mentre nell’abitazione dove viveva, a Pirri, in una cassaforte c’erano i soldi, suddivisi in mazzette. Molti soldi: 217 mila euro. Così Simone Sergi, cagliaritano di 39 anni, è finito in carcere al termine dell’operazione della Squadra Mobile che ha sequestrato la droga e il denaro. Un’indagine coordinata dal pm Nicola Giua Marassi.

Soldi guadagnati

Ieri mattina Sergi, difeso dall’avvocato Antonello Garau, è stato sentito dalla gip Manuela Anzani. Ha spiegato di non sapere nulla della droga: aveva le chiavi di quella casa, da rimettere completamente a posto, perché interessato all’acquisto. Mentre ha evidenziato alla giudice che i soldi sono suoi: si tratterebbe dei guadagni di una vita, di alcuni lavori a volte svolti anche in nero. Nell’ultimo periodo il 39enne avrebbe svolto l’attività di compra-vendita di auto usate. Insieme al suo legale cercheranno di recuperare le prove a conferma di questa tesi. Al termine dell’interrogatorio, la gip ha confermato l’arresto e la custodia cautelare in carcere.

Appostamenti

Il blitz degli agenti della sezione criminalità diffusa della Squadra Mobile, sotto il coordinamento del dirigente Emanuele Fattori, è scattato al termine di una serie di appostamenti e di raccolta di informazioni. Si è così arrivati a Sergi e al suo appartamento a Pirri, preso in affitto. Non solo. Ci sarebbero degli elementi che hanno portato gli investigatori a sapere che aveva le chiavi anche di un’abitazione – probabilmente realizzata abusivamente – nella zona di Is Mirrionis. Il primo controllo, a Pirri, ha permesso ai poliziotti di trovare, nella cassaforte, i soldi: troppi, secondo le accuse, per non essere accostati a una presunta attività di spaccio. Recuperati anche dei bilancini. Poi la seconda ispezione nell’abitazione a Is Mirrionis ha consentito agli agenti di mettere le mani sulla droga (tre chili e settecento grammi) in una casa su cui dovranno essere svolte delle indagini perché risulterebbe abusiva.

L’attività

Ora gli investigatori della Squadra Mobile sono al lavoro per capire quale potesse essere il ruolo di Sergi (in passato ha avuto un precedente specifico) e ricostruire l’eventuale rete finalizzata, sempre secondo le accuse, a controllare una parte del mercato dello spaccio in città. Elementi utili potrebbero arrivare anche dall’analisi dei numerosi telefoni cellulari sequestrati.

