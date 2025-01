Nella casetta trappola accessi chiusi 

Messa in sicurezza dopo decenni la casetta del parco Tanca Manna. Il rudere-trappola facilmente accessibile è stato murato. Dopo la tragedia dei due ragazzi, Patrick Zola e Ythan Romano, morti schiacciati dalle macerie di un vecchio rudere in via Dessanay, l’allarme per mettere in sicurezza tutti gli edifici fatiscenti è scattato sotto richiesta dei cittadini. Il commissario del Comune Giovanni Pirisi, a seguito delle segnalazioni, si è attivato in modo particolare per la casetta di Tanca Manna, prima mettendola in sicurezza con dei nastri a pochi giorni di distanza dalla segnalazione e poi facendo murare gli ingressi. Da oltre trent’anni la casetta nel rione del Nuraghe ha costituito un pericolo per le generazioni di giovanissimi che, curiosi, si intrufolavano dentro il piccolo stabile. Per la casetta era previsto un progetto di recupero con l’obiettivo di trasformarlo in un centro museale nel bel mezzo del parco, da ricollegare all’area archeologica vicina, interessata da un ulteriore intervento. La proposta era stata inserita nel Piano delle periferie e qualche mese fa è stata presa in carico da Pirisi con l’intento di recuperarla e concludere quanto programmato dalla giunta Soddu. Nell’attesa la muratura degli ingressi è stata utile e necessaria per la sicurezza.

