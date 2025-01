Nella casa per anziani nasce una comunità integrata 

Il Comune di Villasalto vuole ampliare la casa anziani e convertirne una parte in comunità integrata. L’alloggio per anziani ad oggi offre un servizio residenziale destinato a persone di età superiore ai 65 anni e opera nel territorio dai primi anni 2000. I servizi che la struttura offre al momento sono: assistenza e cura, socializzazione, valorizzazione delle capacità residue (stimolando le abilità psico-fisiche con attività riabilitative, ricreative e culturali), integrazione con il tessuto sociale del paese, favorendo il contatto con i familiari e con l’intera comunità e la prevenzione del disagio.

La struttura si trova in una zona centrale ed è immersa nel verde. É progettata per accogliere fino a 32 ospiti, suddivisi in due moduli funzionali da 16 posti ciascuno. Con il progetto “Casa Anziani 2025”, l’amministrazione comunale vuole concludere gli interventi di ristrutturazione straordinaria in corso di svolgimento per adeguare l’immobile a “struttura integrata”, che avrà due moduli, uno per utenti autosufficienti ed uno per utenti non autosufficienti. La previsione è quella di avere 24 utenti, nella media degli ultimi anni, di cui 22 alloggeranno in camere doppie, mentre 2 in camere singole, lasciando inizialmente vuote una camera tripla e tre camere singole da utilizzare eventualmente “oltre standard”.

La gestione è affidata ad un ente esterno per un anno con il cofinanziamento del comune che ammonta a 129.700,78 euro annui. (s. m.)

