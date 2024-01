Nella casa in affitto con 110 cani 

Aveva scelto di andare a vivere in campagna, nel silenzio di Santu Lianu, lontana dai rumori della città, insieme ai suoi cani. Solo che, col passare degli anni, gli animali sono diventati più di cento, forse centodieci. Tanti, troppi, per restare in un immobile che non è un canile. Così adesso la 52enne proprietaria non potrà più tenerli.

Canile abusivo

Adempiendo a un provvedimento della giudice Maria Paola Mameli, a seguito di un ordine di sfratto esecutivo per la donna che abita insieme alla madre, il Comune ha pubblicato ieri una manifestazione di interesse rivolta ad associazioni regionali e nazionali «per la gestione degli animali custoditi nella casa di Santu Lianu». Si cerca di individuare chi sia disposto a gestire a titolo gratuito «i cani presenti nello stabile sottoposto a sfratto esecutivo».

Chi fosse interessato potrà presentare le domande entro 15 giorni. Nel frattempo entro gennaio l’Asl dovrà occuparsi di sterilizzare circa 70 cagne: gli interventi saranno eseguiti nelle sale operatorie attrezzate messe a disposizione dal canile Shardana, mentre il Comune si farà carico delle spese per il trasporto e il mantenimento dei cani fino al termine di tutta la procedura, circa 14 settimane.

Già lo scorso ottobre l’ufficiale giudiziario si era recato nell’abitazione per risolvere la questione dello sfratto reso però impossibile proprio per la presenza di un numero così elevato di cani.

Ed è recente anche il sopralluogo dell’Asl, che nella sua relazione ha evidenziato come «nella casa si ritiene siano presenti circa 110 cani. La maggior parte presenta un’evidente magrezza, problemi dermatologici e diverse lesioni riconducibili a lotte tra loro. Alcune femmine erano anche in procinto di partorire». All’interno dell’abitazione, dove non si è riusciti a entrare, «si supponeva dai guaiti la presenza di numerose cucciolate che tra qualche mese peggioreranno la situazione».

I vigili

Sul posto anche la polizia locale: «I cani si sono riprodotti negli anni senza controllo, facendone crescere in modo spropositato il numero», dice la relazione: «Emergono pertanto problemi relativi al benessere e alla detenzione degli animali, nonché delle persone che vivono lì perché condividono gli stessi spazi abitativi ininterrottamente. L’accesso permette di valutare la presenza di circa 100/110 cani di cui circa la metà femmine». Inoltre «all’esterno della recinzione della casa ci sono numerosi sacchi di rifiuti domestici indifferenziati, in due cumuli di grosse dimensioni, oltre a rifiuti di varie tipologie tra cui ingombranti ed elettrodomestici». Montagne di rifiuti che – ha spiegato l’assessore Tore Sanna – il Comune sarà costretto smaltire «con una spesa che purtroppo andrà a gravare sulle spalle di tutta la comunità cittadina».

L’assessore

«Siamo prontamente intervenuti per porre rimedio ad una situazione di illegittimità e di rischio che perdurava da oltre 10 anni» ha poi aggiunto Tore Sanna. «L’amministrazione è disponibile a valutare anche ipotesi di assegnazioni dei cani sulla scorta di modelli già sperimentati in altre realtà, ovvero con una forma di incentivo da dare alle associazioni certificate o a famiglie adottanti. Ciò che auspichiamo è che si venga a creare una catena di solidarietà a livello locale ma anche oltre il territorio regionale per poter garantire oltre 100 adozioni del cuore a queste creature sfortunate, che finora hanno vissuto in condizioni di precarietà assoluta».

Della questione si sono occupati anche i Servizi sociali che hanno subito proposto un’alternativa abitativa alle due donne, le quali però hanno rifiutato. La stessa 52enne lo scorso maggio aveva promosso una raccolta di fondi e chiesto aiuto in vista dello sfratto lanciando un appello per trovare un’altra sistemazione per lei e i cani.

E ieri, dopo la pubblicazione della manifestazione d’interesse, sulla sua pagina Facebook ha così commentato: «Sto mantenendo i miei cani da anni e adesso, senza preavviso, me li vogliono portare via e darli in adozione. Cani di cui non conoscono il carattere e che vogliono trattare come fossero oggetti».

