Nella casa Fadda crolla il solaio roso dalle termiti 

Un tonfo sordo, atteso da tempo. A casa Fadda, in via Alberto Mario, crolla la parte di un solaio. È successo ieri mattina poco dopo le 11. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito anche perché la struttura, di proprietà comunale, pericolante da tempo, era transennata dal giugno scorso. «La casa Fadda - spiega il primo cittadino Andrea Soddu - soffre di un male, quello delle termiti. Quando siamo intervenuti nel 2015 c’erano già. Le travi probabilmente erano già compromesse, troveremo una soluzione». I danni sarebbero dovuti non solo dalla presenza di termiti, ma anche da scarichi della terrazza ostruiti che avrebbero facilitato le infiltrazioni, compromettendo anche i muri perimetrali facendo marcire il solaio in legno e i pavimenti interni. La casa venne acquistata dall’amministrazione negli anni Sessanta per allargare la strada e collegarla con piazza San Carlo e via Chironi. Per anni è rimasta abbandonata. Restaurata ma mai affidata ad un’associazione, è rimasta chiusa. Il problema delle termiti, a Santu Predu non pare soltanto riguardare casa Fadda, ma tutto il rione che combatte invano, con i residenti pronti ad avviare una raccolta firme per chiedere disinfestazione all’Asl.

