Nella casa di riposo un laboratorio per intrecciare le palme 

Gli ospiti della casa di riposo hanno partecipato a un laboratorio per la realizzazione delle palme. L’iniziativa ha riscosso un grande successo. Gli anziani hanno seguito i suggerimenti di Roberto Maccioni, un maestra “de sa prama pintada” che ha insegnato agli ospiti l’antica arte di intreccio delle foglie di palma. «Le attività sono molto importanti - dicono Maurizio Murru e Tiziana Deidda, direttore e direttore tecnico delle strutture terza età di guspini e comunità integrata Santa Teresa d’Avila a Suelli – in questi mesi abbiamo cercato di organizzare attività che potessero coinvolgere in maniera attiva gli anziani». Roberto Maccioni ha partecipato con grande entusiasmo: «Per gli anziani è molto importante dedicarsi ad attività che esaltano la manualità. Questa arte mi era stata insegnata dai vecchi maestri. Con la mia attività intendo restituire, gratuitamente, ciò che ho appreso. L’arte dell’intreccio è una manualità che non deve andare perduta, come le tante lavorazioni e mestieri del passato perché oltre a essere artigianato sono anche cultura. Spesso mi chiamano associazioni di varie parti della Sardegna per fare dimostrazioni e insegnare lavorazioni artigianali che lentamente stanno sparendo».

