Nella casa di riposo riscaldamento e acqua a singhiozzo 

«Il giorno che c’è il riscaldamento non c’è l’acqua calda, e il giorno che c’è l’acqua calda non c’è il riscaldamento. Non si possono lavare gli anziani usando della bacinelle, ed è inimmaginabile scaldare le stanze con stufette, si tratta di persone fragili». Lo sfogo arriva dalla parente di una persona ospite della casa di riposo in via Trieste.

Sotto accusa è il vecchio sistema della caldaia, che entra in crisi per la sua vetustà. Il caso scoppia per caso, anche se il problema pare vada avanti da giorni perché il servizio è comunque a singhiozzo.

La situazione è nota al comune di Nuoro.

Il commissario ieri, appena informato, ha verificato la situazione e rassicurato: «Andrò oggi stesso di persona a verificare. Gli uffici mi hanno confermato che esiste una criticità ed è stata già avviata un’interlocuzione tra loro e gli addetti alla manutenzione ordinaria per cercare di risolvere immediatamente il problema. A breve si adotterà quanto necessario per risolvere il problema in maniera definitiva».

Probabilmente sarà necessario mettere mano in maniera importante all’impianto della casa di riposo, che perde acqua, con una sostituzione.

