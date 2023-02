Nella casa di riposo di Samatzai è nata una redazione 

L’idea è venuta alla coordinatrice, Valentina Artizzu: «L’80 per cento dei nostri ospiti – spiega – hanno bisogno e chiedono di svolgere attività, e abbiamo attivato tanti laboratori: yoga, fitness, musicoterapia, lingua inglese, lingua sarda, corso di computer, terapia occupazionale (si prendono cura di uccellini e gatti). La lettura del giornale, ogni mattina, è la prima attività: un’educatrice legge ad alta voce gli articoli de L’Unione Sarda. La copia, rigorosamente cartacea, resta poi a disposizione degli ospiti, che se la contendono fieramente. Redigere il mensile consente di lavorare sulla memoria a breve termine in connessione con quella a lungo termine».

Samatzai. Scelta della notizia e titolo d’apertura sono ineccepibili: “Catturato il padrino delle stragi”. Di taglio sport, “Il ritorno di mister Ranieri”, e cultura, “Muore Gina Lollobrigida”. È la prima pagina del primo e finora unico numero uscito de “Il giornale di Caterina”, mensile degli ospiti della comunità alloggio di Samatzai, intitolata a Caterina Ecca, una donna del paese che proprio per creare una struttura riservata agli anziani donò al Comune terreno e immobile. Venticinque fra uomini e donne, il più giovane di 60 anni e la più anziana, Pierina Sanna, di 101: la foto del taglio della torta di compleanno, festeggiato lo scorso 29 settembre, è nella seconda e ultima pagina del periodico. Spazio anche per la poesia (“I mesi dell’anno”, scelta da Giulia Farris, 85 anni, di Samatzai: ne aveva 8 o 9 quando l’ha imparata a memoria, a scuola), la ricetta (la torta di mele spiegata da Maria Leo, Ottavia Congia e Giuseppina Corona), la rubrica “Il disegnino” (“Una chiesetta di campagna circondata da alberelli”, opera di Massimo) e l’operatore più votato dagli ospiti: a gennaio l’onore è toccato a Manuela Pilloni.

Inviato

Ricordi di prima mano

E infatti ad arricchire la notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro ci sono due ricordi di prima mano, risalenti a tanti decenni fa, quando a Gianni Atzei ed Elena Deriu capitò di ritrovarsi, bambini, faccia a faccia con un latitante. Atzei, pastore nelle montagne di Villacidro, invitò perfino quello «sconosciuto con la barba lunga e la bisaccia a tracolla» a «ripararsi nella capanna che avevo nell’ovile». Deriu, invece, ricorda che in casa ogni tanto veniva un uomo che «con fare arrogante estorceva formaggi e altri beni di prima necessità». Qualche dettaglio Elena, 85 anni, lo aggiunge a voce: «Non portava via tutto. Prendeva solo quello che gli serviva per sopravvivere».

Nata a Samatzai, dopo l’infanzia a Carbonia («babbo era minatore») Elena ha vissuto per decenni a Milano, dove ha conosciuto il marito («era di Samatzai, un amico di miei fratelli») e dove vivono figli, nuore e nipoti. Lei e il marito tornarono nel paese natale una ventina d’anni fa: «Lui dopo un anno è morto». Lei è rimasta a Samatzai e l’anno scorso ha deciso di entrare nella comunità alloggio.

«Una scelta che fanno in tanti, soprattutto per non gravare sulle famiglie», spiega Alessio Setti, della coop “Lago e Nuraghe”: «Altri invece sono qua per altre ragioni, e noi dobbiamo proteggerli».

Rapporti sociali

Gli articoli vengono scritti a mano o dettati alle educatrici Carmen Boi e Sara Figus, che li trascrivono al computer. Lo sport è affidato a Umberto Frongia, 91 anni, di Serramanna, tifosissimo del Cagliari dove vorrebbe veder vedere giocare più sardi. Da bambino aiutava il padre macellaio («Ricordo quando, nel ’43, portammo qualche agnellone agli sfollati»), poi ha fatto il muratore, per tre mesi ha lavorato in Germania in uno zuccherificio. «Con Ranieri – spiega – la promozione in A è possibile». Poi chiede notizie agli operatori di una conoscente che non è più autosufficiente ed è stata trasferita in un’altra struttura, a Selegas. A Samatzai, in compenso, da poco è arrivato un amico d’infanzia, Francesco: «Ci facciamo compagnia». Fondamentale, dopo il trauma delle visite vietate o confinate dietro una lastra di plexiglass: «Nell’anno più duro del Covid – racconta Valentina Artizzu – questa casa alloggio era chiusa per lavori. La nostra coop l’ha presa in gestione alla riapertura e abbiamo avuto due ondate di contagi, febbraio ’22 e maggio ’22. Per fortuna gli ospiti erano tutti vaccinati, non abbiamo avuto decessi». Le visite sono riprese la scorsa primavera.

Nel piccolo mondo della comunità in questi giorni tiene banco Sanremo: «Grandi dibattiti sulla musica che non è più quella di un tempo – sorride Artizzu – e critiche ai Maneskin: la fluidità di genere li disorienta, come anche i musicisti mezzo nudi. I più apprezzati, finora, sono Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Fino alla settimana scorsa, invece, a far discutere era il 41 bis». Saranno, probabilmente, i temi al centro del prossimo numero.

© Riproduzione riservata