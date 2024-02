Nella casa di FdI dalla speranza al silenzio 

Paolo Truzzu resta a casa. Non si fida della sconfitta, forse crede ancora nella vittoria. Ma allo scoccare della mezzanotte, con circa cento sezioni da scrutinare, ha preferito non intervenire né per ammettere la sconfitta né per alimentare speranze di vittoria. Ma con 1.800 voti da recuperare, la prima vera sconfitta del Governo Meloni sembrava agli osservatori più che probabile.

Non sarà il successore di Christian Solinas, che era fuori Cagliari e ora l’unico suo pensiero è al Psd’Az: «È andata bene, per come si erano messe le cose», dice. «Ora pensiamo al congresso del 17 aprile».

Sconfitta

Il ko , di pochi punti ma pur sempre ko , arriva in Sardegna dopo un anno e mezzo dall’insediamento dell’esecutivo nonostante i sondaggi con il vento in poppa, proprio dove nessuno se l’aspettava. Nel quartier generale del centrodestra, la sala conferenze dell’hotel Regina Margherita, cuore elegante di una Cagliari ancora elettrizzata dal gol del pari di Luvumbo contro il Napoli in zona Cesarini più che per il duello Todde-Truzzu, è la desolazione a farla da padrona. Silenzio assoluto dai partiti del centrodestra, che riperdono Villa Devoto a vantaggio di un Campo largo a trazione pentastellata, ben più strutturato della coalizione che portò al governo dell’Isola Francesco Pigliaru nel 2014. Constatazione che, in mattinata, rimbalzava nella sala allestita più per una festa che per un funerale (politico), tra i militanti dei partiti di una coalizione stordita dalle prime battute di uno scrutinio non facile fin dalle prime battute. I primi, timidi interventi dopo l’illusorio sorpasso del sindaco di Cagliari, sono quelli del presidente della commissione Trasporti della Camera Salvatore Deidda e della parlamentare gallurese Barbara Polo, anche lei di Fratelli d’Italia. La parola d’ordine è «fiducia», anche «davanti alle feste di un centrosinistra dopo lo scrutinio di appena dieci sezioni». Verso mezzogiorno arriva Michele Cossa, Riformatori. Anche lui predica prudenza, anche se «il trend è senz’altro negativo». Un messaggio che lascia campo libero all’ottimismo verso l’ora di pranzo, quando i lentissimi dati della Regione ridanno in testa Truzzu.

Quasi tutti zitti

Nessuno, tuttavia, sale sul carro del vincitore, anche perché il controsorpasso è dietro l’angolo. Paolo Truzzu non si manifesta, anzi segue da casa lo spoglio. Il tempo di un soffio di vento e infatti la Todde prende il largo dappertutto. Addirittura va sopra i 19 punti a Cagliari, stravince a Sassari e Quartu. Giusto la Gallura resta fedele al centrodestra: «Nel feudo berlusconiano di Olbia», constata un militante di FdI, «il sindaco Nizzi continua a fare il generale». Ma di generali, almeno dei partiti della coalizione, se ne vedono pochi. Alle 21 riappare Deidda, proprio quando la sconfitta sembra servita: «Confido come ieri in un gol all’ultimo secondo». Insomma, in una vittoria all’ultimo voto: «Del resto ci sono 300 sezioni da caricare», argomenta Deidda. «Loro festeggiano con Schlein e Conte? Bravi, ma aspetterei un secondo». E poi: «Sapevamo di pagare uno scotto per i tanti cantieri, ma non di avere un risultato così negativo a Cagliari». Appare in sala anche Luca Pilia, sindaco di Isili, coordinatore provinciale di FdI. Informa: «Alcune sezioni, di Narcao e Luras, hanno mandato le liste in Corte d’Appello per verifiche». Quindi fa capolino Gianni Lampis, deputato di FdI: «Paolo è stato un buon sindaco, ha avuto la sfortuna di non veder premiato il suo lavoro».

Nessun rappresentante degli altri partiti ha solcato la soglia del Margherita. Nessuno ci mette la faccia. Soprattutto se il gol di Luvumbo non arriva.

RIPRODUZIONE RISERVATA