Nella casa dei ragazzi autistici 

Ogni angolo è un atto d’amore per Riccardo e i suoi amici diventati compagni di vita. Uno scorcio di paradiso - con spazi luminosi e tanto verde intorno - diventato la casa di ragazze e ragazzi col destino segnato dallo spettro autistico, che meritano un futuro migliore.

Il centro per l’autismo over 18 di Selargius - creato dal nulla da Franco Meloni, medico e manager della sanità - compie un anno, e si pensa già a una seconda sede in città per dare risposta alle decine di richieste in lista d’attesa. Un progetto sposato dall’associazione Lorenzo Perosi che ha organizzato uno spettacolo teatrale per oggi al Teatro Si ‘e Boi (alle 20,30) e una lotteria per finanziare le attività del centro.

La storia

Il cuore della struttura è Riccardo, oggi 31enne, figlio del direttore sanitario della Fondazione A18 che ha realizzato e gestisce la struttura costruita in via Allende. A due anni gli è stata diagnostica la malattia, e da lì è partita la missione di Franco Meloni con la moglie Paola Scano. «Conosciamo bene il dramma che vivono le famiglie, soprattutto dopo i diciotto anni, quando non ci sono più scuole e insegnanti di sostegno a dare quel supporto che diventa quasi vitale», racconta Meloni. «Non ci sono riposi, non esistono vacanze, l’attenzione deve essere massima in ogni momento della giornata e della notte, è davvero devastante». Parole che danno voce anche agli altri genitori che vivono la loro stessa situazione, di fatto lasciati soli dopo che i figli nati con questo disturbo raggiungono la maggiore età. «Qui si cerca di accompagnarli nel percorso per diventare adulti, si fa di tutto per farli stare bene e migliorare la loro qualità di vita», dice ancora Meloni.

La struttura

Il centro è stato inaugurato senza proclami poco più di un anno fa. Una struttura moderna - che ospita 15 ragazzi e altri 30 solo di giorno - dove tutto è stato studiato nei minimi dettagli. Camere speciali, con letti e mobili pensati per impedire che si facciano male, così come le pareti morbide, con telecamere ovunque perché il monitoraggio da parte degli operatori è continuo.

All’interno anche una sala mensa, palestra, piscina esterna e uno spazio per l’orto, fra le palme dell’area di via Allende piantate anni fa da un gruppo di residenti della zona e salvate dalla Fondazione A18. E uno staff di professionisti sempre presente: psicologi, psichiatri, educatori, tecnici della neuroriabilitazione, infermieri.

La raccolta

Al centro per l’autismo - convenzionato con la Regione - è dedicata la raccolta fondi messa in campo dall’associazione culturale di Selargius “Lorenzo Perosi”, da sempre in prima linea sul fronte della beneficenza in città: oggi alle 20,30 andrà in scena uno spettacolo al Si ‘e Boi diretto dai registi di fama internazionale Claudio e Paolo Ladisa. «Oltre alla vendita dei biglietti, ci sarà anche una lotteria», spiega la presidente Roberta Dessì, «e il ricavato andrà totalmente a finanziare le attività del centro».

