Nella Casa dei giovani riapre la ludoteca e il centro di aggregazione 

Nella Casa dei giovani di Villaurbana ha aperto i battenti il nuovo servizio di ludoteca e Centro di aggregazione. Per tutta la settimana, gli operatori raccoglieranno le iscrizioni e saranno disponibili per informazioni. «È stato molto difficile ripartire con le attività e le relazioni dopo il Covid – esordisce l’assessore alle Politiche sociali, Luca Piras – perché sono state stravolte le abitudini e isolate le persone». Due i progetti pronti per essere avviati. Il primo riguarda il Centro di aggregazione, dedicato ai giovani che vanno dalla Primaria fino agli ultimi anni delle Superiori. «Potranno utilizzare appieno la Casa dei giovani – prosegue Piras – incontrarsi e pensare alle attività per il paese insieme ad animatori. Un luogo in cui i ragazzi possono esprimere il loro potenziale e apprezzare la bellezza di poter vivere e realizzare i loro sogni a Villaurbana. Inoltre, partirà anche un gruppo di lavoro composto da amministratori e genitori». La seconda attività è legata, invece, ai progetti di “Educativa di strada, educazione alla salute e alla salute digitale”. Con il sostegno di un esperto ai ragazzi verranno forniti strumenti per il loro sviluppo e crescita nella comunità. «Progetti – conclude Piras – che arrivano dopo tanto lavoro e sul quale riponiamo grande fiducia».

RIPRODUZIONE RISERVATA