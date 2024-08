Nella Carrarese il figlio di Martin Palermo 

Per Ryduan Palermo lunedì Cagliari-Carrarese segnerà il suo ritorno in Sardegna da avversario, dopo che l’Isola si è rivelata il trampolino di lancio per passare in due anni dall’Eccellenza con la Villacidrese alla Serie B.

Figlio del grande Martín, storico attaccante del Boca Juniors e della nazionale argentina ora allenatore, ha esordito sabato scorso coi toscani in Coppa Italia subentrando al 78’ a Panico nel 2-1 sul Catania. La sua prima presenza da professionista in Italia, dove fu portato due anni fa a Villacidro su intuizione del presidente Matteo Marrocu, consigliato da un agente. Coi giallazzurri Palermo, pure lui attaccante, fu protagonista di un grande campionato: 23 gol in Eccellenza, vice capocannoniere dietro solo ad Andrea Sanna della Tharros. Un exploit, dopo le stagioni tra Cile, Messico, Honduras e le serie minori spagnole, che lo ha portato in D al Martina dove si è ripetuto: 16 gol, pure lì secondo in classifica marcatori e squadra portata in finale playoff.

Numeri che gli hanno permesso di avere un contratto da pro biennale, per un doppio salto di categoria che premia quanto fatto questi anni. Ora sfida di nuovo il Cagliari, non più in amichevole ma in gara ufficiale, e per lui sarà di certo un match speciale.

