Nella bottega del ferro battuto i bimbi scoprono l’artigianato 

Alla scoperta del ferro battuto e delle lavorazioni dell’acciaio. Ieri mattina 51 bambini delle prime elementari dell’Istituto comprensivo di Lanusei hanno fatto un’uscita didattica a conclusione di un percorso di conoscenza delle arti e dei mestieri. Carmine Arzu ha aperto le porte della sua azienda ai bambini mostrando i trucchi del mestiere e come questo si è evoluto nel tempo, dal fuoco della forgia ai macchinari iper tecnologici a supporto del lavoro dell’uomo.

I bambini si sono messi in fila e, uno ad uno, hanno provato a battere il ferro con la supervisione di Carmine e di suo figlio Simone, che ora ha preso le redini dell’azienda. Poi hanno fatto fare un tour ai bambini per scoprire le varie fasi della lavorazione dell’acciaio: dalla materia prima che diventa, mano a mano, oggetto. Ma l’intento di Carmine era quello di inviare un messaggio alla politica, alle famiglie, ai futuri adulti: «I bambini si sono divertiti e sono rimasti contenti. È un modo per far capire ai nostri ragazzi che nel nostro territorio ci sono opportunità e che possono coglierle, evitando di emigrare. La politica deve fare la sua parte». Una bella esperienza anche per la scuola. Maestra Serena Asoni commenta: «È stato il coronamento di un percorso didattico, un modo per far conoscere l’artigianato, i processi di lavorazione che ci sono dietro gli oggetti, di quanto lavoro ci sia dietro».

