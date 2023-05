Nella Blue zone il G20 del cuore 

«Parleremo di cardiopatia, infarto, prevenzione, di protezione primaria e secondaria, quella sul paziente che ha già avuto un infarto. E poi gli scompensi cardiaci, quando l’infarto porta il paziente a perdere forza contrattile. Oggi possiamo contare su terapie incredibili, che migliorano la forza di contrazione e la qualità della vita. Se prima potevi fare due gradini senza affanno ora fai l’intera rampa». I progressi scientifici nella cura delle malattie cardiache sono evidenti. «Rilevanti sono tutte quelle metodiche – spiega Balloi – che stanno passando dall’intervento open, a cuore aperto, al percutaneo. Questo comporta la possibilità di trattare pazienti che non potrebbero tollerare interventi di questo tipo».

Nella sala convegni dell’hotel Orlando luminari, specialisti e medici di base guarderanno alle sfide della Next generation. A organizzare il simposio Carlo Balloi, di Loceri, primario di cardiologia all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Al cuor si comanda, oggi più di ieri. La cardiologia varca la soglia delle cure futuribili e offre terapie in grado di migliorare aspettativa e qualità della vita nei pazienti. Venerdì e sabato tra i lecci di Santa Barbara, nel cuore della Blue zone, duecento medici si confronteranno su linee guida, terapie e prevenzione.

Confronto

Post Covid

L’invecchiamento della popolazione è un fattore determinante. Anche la Sardegna è all’avanguardia nelle cure 2.0. Proprio il Santissima Trinità è stato uno dei primi reparti in Italia a trattare le aritmie con le ablazioni. L’epidemia da Covid 19 ha lasciato pesanti strascichi. «Tantissimi pazienti non hanno più eseguito i controlli di routine, con effetti prevedibili sulla loro salute», conclude Balloi.

L’evento ha una caratura nazionale e a portare i saluti istituzionali sarà l’assessore alla Sanità Carlo Doria. Next Generation Cardiologist sarà un evento formativo con importanti riflessi economici e promozionali. Nelle principali strutture ricettive della zona non si trova un posto letto da settimane mentre a tavola saranno protagonisti i notabili del territorio, dai formaggi caprini di Tertenia (non gravano sul colesterolo Ldl), al vino cannonau di Jerzu (Iosto Miglior era un medico), al prosciutto di Villagrande (buono da morire).

