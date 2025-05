Nella “Babel” del cinema Cagliari crocevia di culture 

Torna l’appuntamento con il Babel Film Festival, unico nel suo genere a livello internazionale: dall’8 al 13 giugno l’Exmà di via San Lucifero si trasformerà in crocevia di voci, culture e identità, con la nona edizione del concorso interamente dedicato al cinema delle minoranze linguistiche. Dai dialetti ai linguaggi dei segni, passando per idiomi indigeni e slang urbani, la rassegna accende i riflettori su storie che raramente trovano spazio sul grande schermo. A presentare il programma, ieri mattina, i direttori artistici Paolo Carboni e Antonello Zanda, tra gli ideatori di un progetto che da anni racconta la diversità come ricchezza.

Il programma

Con 61 opere selezionate – tra cui 19 lungometraggi, 9 documentari e ben 33 cortometraggi – in arrivo da 18 Paesi e rappresentative di 38 lingue differenti, il Babel Film Festival si conferma baluardo internazionale del cinema delle diversità linguistiche. Un progetto culturale unico, diretto da Antonello Zanda e Paolo Carboni, e promosso dal Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria di Cagliari – Cineteca Sarda, con il sostegno della Regione Sardegna, del Comune di Cagliari e della Fondazione Sardegna Film Commission. E proprio in concomitanza con l’apertura del festival, sarà inaugurato il nuovo archivio della Cineteca Sarda: «Conterrà tutta la storia cinematografica della società sarda», annuncia Zanda. Un’occasione per custodire e valorizzare la memoria visiva dell’isola, nel segno della pluralità espressiva. A sottolineare il valore identitario delle lingue minoritarie è Andrea Dettori, intervenuto in lingua sarda in rappresentanza dell’assessorato: «Ogni lingua racconta storie, tradizioni, persino la morte dei popoli. Il sardo ne è un esempio: è una lingua viva, in continua evoluzione, diversa da quella dei nostri nonni, ma ugualmente portatrice di ricchezza».

Le produzioni sarde

Anche quest’anno il Babel Film Festival riserva ampio spazio al cinema in lingua sarda, segno di una rinnovata vitalità culturale e attenzione al patrimonio linguistico dell’isola. Fuori concorso, grande attesa per “Chie chircat accattat”, nuovo lavoro sperimentale di Enrico Pau, e per “Seu Innoi” di Andrea Deidda, poetico omaggio alla memoria e all’identità. Nelle sezioni competitive spiccano “Tres Animeddas” di Matteo Incollu, tra commedia nera e road movie; “In su corru 'e sa furca” di Davide Melis, docufilm ambientato nei bar della Sardegna contemporanea; “Su fatorgiu” di Alonso Crespo, riflessione sul tempo e sul ciclo della vita; “Frarìa” di Alberto Diana, storia di formazione durante il fascismo; “Goppà” di Roberto Pili, su due amici con un passato criminale. Completano la selezione “La punizione del prete” di Francesco Tomba e Chiara Tesser, “S’ozzastru” di Carolina Melis, animazione dedicata all’olivastro di Cuglieri, e “Abele” di Fabian Volti, ponte tra Sardegna e Palestina. Nelle sezioni collaterali figurano “Il pescatore” di Ugo Garau, “S’orcu” di Antonio Congiu, “Isola” di Giulia Fo, “Falamus” di Paolo Lubinu e “Si seus accappiaus” di Simone Paderi.

