Nelio Biedermann: spettri rossi e sangue blu per raccontare la Storia 

Il ragazzo d’oro della letteratura internazionale è svizzero, si chiama Nelio Biedermann, ha 23 anni, ed è cresciuto a Thalwil, sul lago di Zurigo. È un biondino con una faccia pulita da adolescente, dei baffetti che dovrebbero dare un’idea di maturità, e un sorriso spontaneo che esprime una serenità quasi incredula d’essere al centro d’una specie di favola come ha detto lui.

A Pordenonelegge, è stato letteralmente assediato dai fan giovani e no che hanno letto il suo libro. Il fatto non sorprende perché «I Làzàr» (Guanda, 304 pp. 19 €), dopo il successo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, Germania e Svizzera (e ora in Italia) è in corso di pubblicazione in più di trenta paesi. È un romanzo autentico, solido e ben strutturato che ha fatto paragonare il suo autore a «mostri» sacri come Thomas Mann. Raccontando la storia di più generazioni della sua famiglia e d’un mondo aristocratico che ancora risplende nell’immaginario d’un fascino surreale, racconta guerre, rivoluzioni e il ribaltamento esistenziale che traduce in pensose abnegazioni lo scorrere del tempo.

Il suo best seller ha avuto una maturazione lenta o è frutto d’una un’idea improvvisa?

«In realtà è stato qualcosa che ho dovuto tirare fuori pian piano. Ci sono alle spalle anni di tentativi che non sono andati a buon fine. Racconto la storia di una famiglia aristocratica per la quale il passato, i cimeli, il sangue blu sono estremamente importanti, ma Lajos è una menzogna perché non è figlio del padre. Premetto che al di là dei personaggi storici, gli altri hanno una base di verità, ma per lo più sono inventati. “Lajos il bambino trasparente”, è diverso (speciale?) ed è una sorta di elemento magico nella storia».

Che cosa maggiormente l’ha sollecitata a scrivere questa saga familiare?

«Ho sempre avuto interesse per i personaggi un po’ diversi e tutta questa famiglia di cui racconto la saga è un po’ all’infuori e vive isolata ai margini di un bosco. Soprattutto Lajos è proprio isolato anche per via dei suoi tratti fisici che sono molto diversi da quelli delle persone normali».

La descrizione della morte di Stalin nel romanzo è una metafora della morte del comunismo?

«Volevo mostrare i grandi avvenimenti storici attraverso gli accadimenti che si sono succeduti in quel periodo perché i personaggi che si muovono dietro le quinte della Storia, rivestono un’importanza fondamentale. Non solo volevo mostrare quelle che erano state le conseguenze della morte di Stalin per la famiglia Làzàr, ma anche cosa era cambiato nel momento in cui è venuto a mancare questo dittatore. I fatti e i numeri si trovano nei libri di storia, ma possono essere un resoconto astratto di quello che accade; la letteratura è l’elemento che può prendere l’astratto e tradurlo nel personale».

Lo zio paterno, Imre, con la sua pazzia è una specie di ombra perenne che ogni tanto appare e scompare: il fantasma del passato perduto?

«Sì, assomiglia molto a un fantasma questa figura che si muove nell’ombra, e si capisce bene che questo personaggio non è assolutamente fatto per il ventesimo secolo: è una figura molto romantica che avrebbe funzionato bene nel secolo diciannovesimo. Non ha gli strumenti per sopravvivere nello squarcio di secolo in cui si trova a vivere e sicuramente riflette in questo senso la grande storia del passato: da un lato viene costretto a vivere come un fantasma perché la famiglia non l’accetta così com’è; dall’altro anche lui si ritira nella propria follia, nel suo silenzio di ombre nel momento in cui si è messi a confronto con la follia del mondo».

Perché un giovanissimo come lei, anziché scrivere un romanzo sul nostro tempo, ha scelto di occuparsi del passato che sembrerebbe più difficile da raccontare?

«Credo sia più difficile parlare del presente anche se sembrerebbe più facile perché ce l’hai davanti agli occhi e lo stai vivendo; invece è più difficile proprio perché ci sei in mezzo, non lo capisci e non sai che cosa succederà immediatamente dopo. Devi fare delle previsioni, devi indovinare. Per me rivolgere lo sguardo al passato non è stata una scelta fatta mentalmente: m’è venuto naturale. Il passato, non dimentichiamolo, è ancora importante e ha delle conseguenze sulla mia vita attuale: mi ha circondato da sempre e quando ho scritto il romanzo ambientandolo nel passato, ho notato tante similitudini con l’attualità. Pensiamo all’armata rossa, che si sposta verso Occidente e pensiamo a quello che sta succedendo ora in Russia e in l’Ucraina, in Israele e in Palestina. I clamori della guerra non si placano mai».

Come sta vivendo questo momento di celebrità?

«Il successo è straordinario, ed è incredibile quello che mi sta succedendo, ma devo stare con i piedi per terra. Uno scrittore tedesco mi ha riferito una frase interessante: il successo può essere una cosa negativa per uno scrittore, ma anche l’insuccesso è una cosa altrettanto negativa. Il successo è una cosa meravigliosa, ma non mi lascia più tanto tempo libero come ne avevo prima. Non immaginavo assolutamente di andare tanto avanti per cui la contentezza è anche maggiore».

La Svizzera non fa parte dell’Europa, ma lei crede in una identità europea?

«L’identità europea secondo me, è difficile da definire perché l’Europa non è un dato di fatto. È il risultato di un tentativo di tanti Stati che hanno pensato di mettersi assieme con le migliori intenzioni e un bel po’ di speranze nei confronti d’un futuro sempre pieno d’incognite. Ci sono delle similitudini tra i diversi paesi europei, ma anche differenze linguistiche e culturali. Al giorno d’oggi è ancora più difficile appartenervi vista la tendenza di ritirarsi nei propri confini e pensare solo al proprio paese e alla propria popolazione. Se tutti si chiudono in sé stessi sarà difficile riuscire a creare un’identità che vada al di là dei confini del singolo Stato. Quindi direi che l’identità europea e lo sviluppo dell’Europa in questo momento sono un po’ a rischio».

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