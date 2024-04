Nel Wine Festival il vino si degusta in una mongolfiera 

Tour in bicicletta tra i vigneti, visite alle cantine, mostre, esposizioni dei prodotti dell’artigianato e dell’enogastronomia. Tutto pronto a Serdiana per il Wine Festival “Intrecci di vite” in programma il 21 aprile. La manifestazione era saltata lo scorso 8 dicembre a causa del maltempo.

La grande novità di quest’anno sono le degustazioni di vino a bordo di una mongolfiera ammirando dall’alto il tipico paesaggio del Parteolla dove immense distese di vigneti lasciano spazio agli ulivi secolari. Dalle 9 del mattino sarà possibile visitare alcune cantine del territorio, alla stessa ora è prevista la partenza delle passeggiate a piedi e in bicicletta percorrendo i suggestivi sentieri che conducono alla chiesa campestre di Sibiola e all’area umida de Su Stani Saliu. Alle 11 l’apertura degli stand e delle mostre allestite nel centro storico.

Il Wine Festival ospiterà anche spettacoli musicali, iniziative culturali e attività di animazione per bambini. La musica itinerante della Seui Street Band farà da colonna sonora alla manifestazione in due diversi momenti della giornata, dalle 12 alle 13 e dalle 17 alle 18. Spazio anche al dj set Christian Sarritzu che accompagnerà i visitatori dalle 18 alle 20. Gran finale alle 20.30 con il concerto dei Tamurita in piazza Eroici Caduti.

