Nel weekend sbarcheranno più di 15mila crocieristi 

Senza abusare del termine “boom”, che sarebbe quantomeno azzardato, le attese sulle presenze in città nel prossimo settimana, quando in città sbarcherà la nuova edizione di Monumenti Aperti, autorizzano all’ottimismo. «Da Pasqua in poi, grazie al lunghissimo ponte a Cagliari si sono registrate presenze turistiche significative», dice con soddisfazione l’assessora alla Cultura e Turismo Maria Francesca Chiappe. «Già con i Riti della Settimana Santa, poi il ponte del 25 Aprile, quindi la Festa di Sant’Efisio: tutti questi appuntamenti sono stati un richiami per il turismo. Siamo molto soddisfatti», dice ancora l’assessora Chiappe. «Ora con Monumenti Aperti siamo certi che sarà un altro weekend importante anche sul piano turistico», aggiunge.

La sensazione, ma forse anche più di una semplice impressione, è che la cultura sia in questo momento quando la stagione turistica non è ufficialmente cominciata un grande traino. «Ci sono diversi appuntamenti che stanno andando benissimo», spiega l’assessora Chiappe, «la mostra di Berlinguer per esempio», alla Passeggiata Coperta al Bastione, «ospita ogni giorno moltissimi turisti. Siamo particolarmente contenti», aggiunge.

Insieme alla cultura, ora con Monumenti Aperti, Cagliari può sfruttare anche il settore delle crociere: nel weekend in via Roma attraccheranno cinque navi (due sabato, tre domenica) che sbarcheranno in città oltre quindicimila turisti pronti a mettersi in fila accanto ai cagliaritani per visitare chiese, cripte, palazzi e altri monumenti. La decisione di mantenere aperti tutti i luoghi della cultura sta dunque premiando, e fa ben sperare per continuare nella strada della giusta valorizzazione del patrimonio artistico e storico. Piace ai cagliaritani, che scoprono e riscoprono le bellezze della città, attrae i turisti che il prossimo weekend avranno l’opportunità, in massa, di guardare, ascoltare, indagare “pezzi” di storia di Cagliari. ( ma. mad. )

