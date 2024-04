Nel weekend sardo slalom ma anche kart 

L’algherese Giulio Pes di San Vittorio, già numero uno di Ac Sassari, è il nuovo presidente di Aci Sport Spa, società che si occupa dei servizi sportivi per conto dell’Automobile Club d’Italia, tra cui l’organizzazione dei Gp di Imola e Monza, del Rally Italia Sardegna, ma anche di Scuola Federale, Aci Storico e uffici tecnici. «Un incarico che mi riempie di orgoglio, un traguardo reso possibile dal lavoro superlativo svolto in questi anni con tutto lo staff che ho l’onore di dirigere all’Ac Sassari, ormai riferimento per il motorsport regionale, nazionale e internazionale», ha commentato.

Doppia gara

Sul fronte gare, intanto, due eventi nel weekend. Il 7º Slalom di Loceri, organizzato da Ogliastra Racing col supporto di Regione, Comune e Arbus ProMotors, sarà valido per il Campionato Italiano Slalom, Coppa Aci e Regionale. Tra i 62 partenti, oltre ai migliori sardi, anche il vincitore 2023, Salvatore Venanzio, Luigi Vinaccia e Salvatore Arresta. Oggi le verifiche, domani, dalle 9.30, la ricognizione e le 3 manche di gara.

Sul circuito SestuGo si disputerà il 2º round della Coppa Italia zona 9 di Karting, valido per il Regionale con coefficiente 1,5. Oggi le libere, domenica, dalle 9, libere, qualifiche, pre-finali e, dalle 14.30, le finali. Al via i migliori piloti della specialità. Shardana Motorsport e Ac Cagliari hanno organizzato in concomitanza un evento promozionale. I primi 40 bimbi tra gli 8 e i 12 anni che domenica si registreranno entro le 10, parteciperanno al corso gratuito di avvicinamento al karting e riceveranno un buono omaggio per una sessione in pista a SestuGo o allo Skindoor.

