Nel weekend pioggia di firme a Cagliari 

La mobilitazione contro l’invasione eolica e fotovoltaica della Sardegna non conosce soste nemmeno nel bel mezzo di agosto. Nei giorni scorsi la raccolta di firme per la legge d’iniziativa popolare “Pratobello 24” ha ricevuto oltre 1.400 nuove sottoscrizioni nei banchetti che sono stati allestiti in piazza Garibaldi a Cagliari e a Quartu.

Dell’assalto della speculazione energetica si parlerà oggi anche a Portoscuso, dove il Comune e il comitato “No speculazione energetica Carloforte” hanno organizzato un convegno intitolato “Pale a mare, come salvare l’Isola?”. È in programma alle 19.30 nell’antica tonnara Su Pranu di Portoscuso. Sarà un momento di confronto e informazione sui progetti depositati al ministero per parchi eolici off shore davanti alla costa sudoccidentale. Moderati da Susanna Lavazza, interverranno i sindaci di Portoscuso e Carloforte Ignazio Atzori e Stefano Rombi, don Antonio Mura, parroco di Portoscuso e responsabile della Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Iglesias, il presidente del comitato di Carloforte Salvatore Obino, il portavoce del comitato tecnico Sardegna sostenibile Rolando Marroccu.

Sempre nella giornata di oggi, il progetto per la realizzazione di un parco eolico tra il Parteolla e il Gerrei sarà al centro dell’assemblea pubblica in programma alle 19, nel Centro di aggregazione sociale di Serdiana. È la prima uscita pubblica del Comitato per la difesa del territorio del Parteolla, che in questi giorni ha raccolto decine di firme a sostegno della legge contro le speculazioni energetiche “Pratobello 24”. Il progetto presentato dalla società “Sedda Perdonau Wind Srl” prevede la creazione di un impianto da 78 Mw, con 13 pale alte oltre 200 metri, nei territori dei comuni di Dolianova, Serdiana, Sant’Andrea Frius e San Nicolò Gerrei.

Nel nord Sardegna, intanto, la raccolta di firme riparte oggi e domani da Aglientu, domani ad Aggius, e continua fino a sabato a Sassari.

