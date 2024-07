Nel weekend la festa più antica 

Il suono della fisarmonica e il canto dei mutetus a trallallera, hanno accompagnato ieri la presentazione della festa di San Giovanni Battista a Sa Dom’e Farra. Sabato e domenica, Quartu ritroverà la sua festa più antica, pare risalga addirittura a un rito pagano dei fenici. E come sempre, come ormai da 400 anni, si rinnoveranno riti e tradizioni in un programma denso di iniziative illustrate dagli obrieri Nicola Deiana e Andreina Pillai. Con loro l’assessora alle Periferie, Tiziana Cogoni, e l’antropologa Susanna Paulis, che sulla festa di San Giovanni ha scritto un libro.

Le traccheras

E poi c’erano loro, le traccheras, le sette giovanissime dai 10 ai 14 anni, che saliranno sulla grande tracca a forma di vela e che accompagneranno San Giovanni con i canti. Andrà a prenderle a casa una a una, sabato pomeriggio, l’obriere Nicola Deiana, ognuna di loro donerà un gatò all’obriera e poi si incammineranno verso Sant’Andrea. Sono Giada Curreli, Angelina Ruggeri, Miriam Deiana, Martina Pau. Beatrice Casti, Benedetta Pani e Sofia Longoni, emozionate: «Da febbraio ci stiamo preparando per questa festa e siamo felicissime: abbiamo imparato i mutetus, qualcuna di noi sapeva già parlare in sardo e altre meno, ma ce l’abbiamo fatta».

Pronti per il proprio ruolo

Emozionato anche l’obriere Nicola Deiana: «La festa di San Giovanni è antichissima, racchiude tante tradizioni. Con le traccheras e il corteo sabato ci incammineremo verso Sant’Andrea». La partenza da via Sciesa dell’obriere in calesse per il raduno delle traccheras è alle 14. La sfilata partirà, sempre da via Sciesa alle 19 accompagnata da carri, calessi e dai gruppi folk Città di Quarto, Quartiere Villanova, Sorres di Villasor e alcuni suonatori e da qui, passando per piazza IV Novembre e via Fiume, percorrerà via Leonardo da Vinci fino ad arrivare alla chiesa di Sant’Andrea: «Ancora chiusa, purtroppo», ha detto l’assessora Cogoni, «la diocesi non è riuscita a finire i lavori in tempo, i festeggiamenti si faranno all’esterno e sarà lo stesso bellissimo. Come bellissima è questa festa identitaria che ha una lunghissima tradizione». Lo sa bene Susanna Paulis che la studia da anni: «Quartu è speciale perché ha mantenuto un fortissimo legame con le tradizioni e questa festa ne è la prova. Comincia già il 24 giugno, giorno della natività del Santo».

Il giorno più importante

Domenica le celebrazioni cominciano alle 8 a Sant’Andrea, dove ci sarà anche una piccola processione, poi alle 19 la partenza della sfilata da via Leonardo da Vinci verso Quartu. «Non dimentichiamoci i dolci di San Giovanni», ha ricordato Margherita Puddu, dell’associazione Nodas, «non solo gli enormi gatò a forma di architetture religiose che saranno benedetti domenica, ma anche i piricchittus del bentu». Proprio una pioggia di pirichittus de bentu offerti ai fedeli, accoglierà domenica in piazza IV Novembre il ritorno di San Giovanni.

