Nel weekend il carnevale internazionale  

Non solo la Ratantira. Domani e domenica al Parco della musica è in programma il “Carnevale Internazionale” caratterizzato dalla “conga”, il ballo a cui tutti, purché vestiti in maschera o con abito colorato, si possono unire.

Per il carnevale dei bambini, domani il via è in programma alle 12 con baby dance, animazione e musica e caccia al tesoro. Domenica programma simile. Per i più grandi, sabato dalle 16 sfilata al ritmo della conga, poi sfilata con costumi a tema di diverse nazioni. Ci sarà anche un lungo trenino colorato oltre a balli latino-americani a cura della cubana Norma Gomez. Poi musica e balli afro-folkloristici a cura di Alexis Castor. Alle 19 musica e intrattenimento con il dj Jonathan Autiero e alle 21 festa cubana con Felix e Jose.

