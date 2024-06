Nel weekend due incontri a Casa Piga 

Due giorni d’incontri nel giardino di Casa Piga in via delle More a Sant’Isidoro, borgata di Quartucciu. Sabato alle 20 Giantonio Demuro metterà in scena lo spettacolo “Scheletri nell'armadio”, un viaggio semiserio tra composizioni originali e “inconvenienti quotidiani", tra il serio e il faceto, ovviamente in compagnia dello scheletro.

Domenica, invece, alle 18 ospite d’eccezione sarà Giovanna Olla, sposa di Leonello di Risio, che condurrà una meditazione in suo onore e memoria. «Sono invitati a partecipare tutti i suoi allievi e amici che lo hanno conosciuto seguito e amato. Chi avesse foto, video, messaggi di e con Leonello e avesse voglia di condividerli sarebbe molto gradito», spiega l’organizzatrice. Per partecipare è indispensabile prenotare al 347 7338427 (Michela) o al 338 3623510 (Cesare). Gli incontri saranno arricchiti da una cena conviviale, dove ogni partecipante porterà una pietanza e una bevanda da condividere.

