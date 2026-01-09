VaiOnline
Il punto.
10 gennaio 2026 alle 00:09

Nel vortice del campionato 

In 10 giorni si giocano ben 24 partite: oggi le prime quattro 

Neanche il tempo di accorgersi che il girone d’andata si è (quasi) concluso riservando un turno senza successi casalinghi (e con ben sei esterni), e la Serie A si rituffa nel vortice di un calendario che non consente requie. Da oggi a lunedì 19 (dieci giorni) si giocherà sempre, con l’unica eccezione di martedì prossimo: tra il ventesimo e il ventunesimo turno, mercoledì e giovedì della prossima settimana, si recupereranno le quattro sfide non giocate a dicembre per la Supercoppa. Serviranno a completare il girone d’andata, offrire una classifica più veritiera e, per esempio, capire se l’Inter sarà campione d’inverno in solitaria o assieme al Milan.

Prime sfide

Alle 15 esatte, gli arbitri Abisso (al “Senigallia”) e Ayroldi (al Bluenergy Stadium) fischieranno l’inizio delle due prime partite. A Como il contrasto è lampante: i lariani di Fabregas sono lanciatissimi e possono riagganciare provvisoriamente Roma e Juve al terzo posto; il Bologna non vince da sei giornate (22 novembre) ed è scivolato alle spalle dell’Atalanta, pur con una gara da recuperare (a Verona).

A Udine arriva il Pisa che ha colto 3 punti negli ultimi otto turni, non vince dal 7 novembre ed è solo all’ultimo posto. I bianconeri di Runjaic, invece, grazie al successo di Torino, hanno scavalcato i granata e il Sassuolo, agganciando la Lazio nella parte sinistra della classifica.

Per rispondere all’eventuale aggancio del Como, la Roma si affiderà anche al proprio pubblico, perché Gasperini ha l’infermeria strapiena e in più Cristante squalificato. Abbastanza perché possa sfogarsi - come ha fatto ieri - auspicando l’intervento della società sul mercato. Alle 18 il Sassuolo tenterà di prolungarne i malumori confidando sull’ottimo ruolino in trasferta: 12 punti con tre successi e altrettanti pareggi.

Infine, una conferma è attesa alle 20.45 dalla ritrovata Atalanta che con l’arrivo di Palladino sta viaggiando a 1,88 punti di media (contro 1,18 di Juric). Ospita l’eterna incompiuta Torino, che nelle ultime cinque giornate ha alternato bei successi (Cremona, Sassuolo, Verona) a inattese sconfitte (Cagliari e Udinese). ( c.a.m. )

