Nel vino delle viti selvatiche c’è l’elisir di lunga vita: una spremuta di polifenoli 

Nell'uva della viti selvatiche sarde l'elisir di lunga vita. Il vino ottenuto dai loro acini è ricco di polifenoli, sostanze benefiche per l'organismo umano in quanto rallentano l'invecchiamento. I risultati del progetto IDE.A.S. (Ide areste de Sardinna ovvero Vite selvatica della Sardegna), condotto da Agris, sono stati presentati ieri in un convegno a Urzulei. Si contano circa 70 specie di viti selvatiche nel territorio sardo.

Tra queste la maestosa Vitis Sylvestris di Urzulei. Una vite monumentale unica nel suo genere che cresce a Bacu ‘e Biladesti in un'area di interesse storico e naturalistico vicino a Genna ‘e Silana. Esperti e ricercatori ritengono possa essere il padre (perché è un maschio) delle viti anche se non è possibile risalire alla sua datazione.

Ma la sua circonferenza è la più grande al mondo (135 cm), almeno tra quelle censite. E questo fa dunque presumere che sia anche la più antica. Mille anni.

Meno alcol

Dopo anni di studio, di ricerca, di prove sperimentali dell'Agris i risultati degli studi hanno evidenziato risultati straordinari. Il vino prodotto da vite selvatica possiede una quantità di polifenoli quattro volte maggiore rispetto a un ottimo vino da uve cannonau. Si assume quindi meno alcol nel vino da viti selvatiche, e si beve più sano per questa elevata percentuale di polifenoli. Il colore è rosso rubino intenso, il profumo molto speziato.

Il Comune di Urzulei, in collaborazione con l'Agenzia Agris Sardegna, ha portato avanti un progetto per lo studio della vite selvatica, "su sàndalu", varietà vegetale di cui è ricco il territorio. Diverse le fasi di studi: il monitoraggio delle viti selvatiche presenti nel territorio regionale, partendo dagli esemplari monumentali presenti in Ogliastra, studiandone il Dna. Quindi la determinazione dell’età dei principali esemplari monumentali presenti nell’isola. Urzulei, ha dimostrato attenzione alla valorizzazione e allo sviluppo delle conoscenze sulla vite monumentale di Genna Silana (individuata nel 2011 da ricercatori Agris, docenti dell’Università di Siviglia e tecnici dell’Agenzia Forestas). La terza fase, che scaturisce proprio da questo, ha prodotto “Sandalu, S’Andala de su Sandalu” (Sandalu, il sentiero del sandalu), quasi uno scioglilingua per la creazione di un percorso per la conservazione del genotipo delle viti selvatiche monumentali nel comune di Urzulei: una sorta di arca delle viti selvatiche monumentali presenti nell’isola, rese quindi disponibili per appassionati e studiosi.

La quarta fase si è concentrata sugli studi sui polifenoli dei diversi tipi di vite per individuare caratteristiche utili ai fini della vinificazione.

Nuovi prodotti

L'impiego della vite selvatica può essere importante per studiare nuovi prodotti caratterizzati da proprietà salutistiche e nutraceutiche – Le uve sono una grande risorsa per la filiera vitivinicola e per nuove qualità di vino e innesti».

La giornata si è conclusa nel piazzale del Municipio dove è inaugurato il percorso "S'andalu, S'àndala de su Sàndalu", con la pos di 15 vasi con barbatelle di vite selvatica. Una sorta di percorso ampelografico urbano.

