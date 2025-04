Nel villaggio “Stella di Mare 2” strade e marciapiedi sono a pezzi 

Marciapiedi dissestati, verde incolto e strade colabrodo. Da tempo la lottizzazione di Stella di Mare 2, lungo il litorale quartese, vive una situazione difficile.

Sono lontanissimi i tempi in cui la zona era un villaggio accogliente anche per i turisti che accorrevano numerosi. Adesso invece c’è spazio soltanto per il degrado, così come anche in altre lottizzazioni della costa da Santa Luria a Costa di Sopra.

Basta farsi un giro tra le strade per rendersene conto: le radici degli alberi, imbrigliate in aiuole che non hanno permesso loro di crescere, hanno sollevato la pavimentazione dei marciapiedi e distrutto l’asfalto, tanto che sembra di stare sulle montagne russe. Il manto stradale è ovunque danneggiato dalle buche, piante e siepi crescono senza ordine per via della mancanza di manutenzione. Tanto che ovunque ci sono letti di aghi di pino, che mettono a rischio l’incolumità dei pedoni che potrebbero scivolare.«Passano soltanto a raccogliere la spazzatura ma per il resto c’è il totale abbandono» spiega un residente della zona Giancarlo Taccori, «le aiuole sono senza manutenzione e sommerse di aghi di pino che adesso che arriva il caldo basta un niente per mettere fuoco e far divampare un incendio».

