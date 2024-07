Nel Villaggio Pescatori si riaccende la protesta  contro il rigassificatore 

«Rigassificatore? No grazie». È la forte richiesta del Villaggio Pescatori, che si oppone all’imponente struttura per lo stoccaggio di gas naturale liquefatto che Sardinia Lng vuole costruire a Giorgino. Ieri pomeriggio, nella piazza principale dello storico borgo, il comitato di quartiere ha organizzato un nuovo incontro per ribadire l’assoluta contrarietà al progetto, che vedrebbe l’impianto sorgere a circa 300 metri da case e attività della zona. «Riteniamo che avere un rigassificatore dietro le nostre case sia inconcepibile», taglia corto Mariano Strazzeri, presidente del comitato che raggruppa gli abitanti del Villaggio Pescatori. «Creerebbe un grosso problema di sicurezza, odori e potenziali difficoltà all’intera città di Cagliari, o quantomeno alla parte che si troverebbe davanti all’impianto. Da tempo diciamo di essere fortemente contrari e continuiamo a dirlo: riteniamo non ci sia alcun motivo di farlo dietro le nostre case».

Le mosse

All’incontro hanno partecipato varie associazioni, fra cui DonneAmbiente Sardegna, No Tyrrhenian Link, Gruppo Culturale Alessandra Sorcinelli e Sardegna fuori dal fossile. «Questo rigassificatore che vogliono fare a Giorgino è un mostro climatico», afferma Angelo Cremone di Sardegna Pulita. «Esistono relazioni che segnalano come in caso di incidente rilevante, per un impianto di metà della capacità di quello che si vuole costruire qui, nel raggio di 4,6 chilometri sparirebbe tutto. Ecco perché bisogna impegnarsi e rapportarsi con le autorità per far sì che questo impianto non venga costruito». Una riflessione su cui il presidente del Comitato, Strazzeri, dà novità recenti: «Abbiamo già avuto interlocuzioni col nuovo sindaco, Massimo Zedda, e con la presidente della Regione Alessandra Todde. Anche loro non sono convinti dell’ubicazione, ma vogliamo atti concreti e un incontro con istituzioni e privati per risolvere la questione. Non siamo pregiudizialmente contrari all’energia fossile, anche se riteniamo sia obsoleta, ma ci sono zone più adatte come Macchiareddu e il ponte dell’ex Rumianca: che venga fatto lì. E diciamo no anche alle pale eoliche: non esiste che siano inserite in mezzo alle bellezze della Sardegna».

La richiesta

Nelle ultime settimane, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha inviato un nuovo sollecito alla Regione Sardegna, il terzo dopo quelli di gennaio e maggio del 2023, per approvare la delibera di Giunta che dia il benestare alla realizzazione dell’impianto. Il progetto di Sardinia Lng prevede un investimento da 120 milioni per un deposito costiero, il rigassificatore e un’area che sarebbe impiegata per il bunkeraggio delle navi a metano. L’impianto di stoccaggio, da costruire nel Porto Canale, avrebbe una capacità di 22.000 metri cubi. «Siamo a un chilometro dal centro della città: questo borgo è una cartolina della città e un bene identitario, che va preservato sia per chi ci vive qui sia per tutti noi cagliaritani», rimarca Cremone. «Questa struttura non è prevista nel Piano Urbanistico Portuale e non può essere inserita a Macchiareddu o alla Saras perché aree già compromesse: significa che qui non è realizzabile», aggiunge Marco Mameli di Assotziu Consumadoris Sardigna.

