Nel videogame il Cagliari fa la doppietta 

Roberto Valentino non si stanca mai di vedere il Cagliari vincere e vuole farlo ancora. Ha riprogrammato un videogioco per replicare il campionato del 1969-70 (con la versione 2018 di Pro Evolution Soccer), poi quello del 1971-72 (con l’upgrade del 2020) e anche la Coppa dei Campioni. Ciò che i ragazzi fanno con i più celebri videogame del calcio, dove si possono modificare le rose e magari i profili e le skills dei giocatori, lui (da adulto) lo ha fatto per gli eroi del suo tempo. Il risultato? Non sarebbe potuto essere migliore, dato che il Cagliari ha vinto.

L’idea

Valentino è cittadino del mondo e si limita a definirsi “italianissimo”. Tanto basta. Nato in Svizzera, suo papà è di Santa Maria Capua Vetere, sua mamma era di Morgongiori, il ché è sufficiente a spiegare l’inevitabile attaccamento alla Sardegna. Giornalista, scrittore, imitatore, ma anche comico e cantante, con la passione per i computer, si diverte a creare una realtà parallela. Al punto da far rigiocare dal computer il campionato del 1969-70, uno dei più incredibili del Girone Unico, e mandare gli highligths in una finta “Domenica sportiva” popolata dai personaggi frutto delle proprie imitazioni che spaziano dai calciatori agli allenatori, sino ai giornalisti più celebri.

I trionfi

Alla fine del campionato 1969-70, il verdetto del videogame è lo stesso della realtà: vince, anzi trionfa il Cagliari, con Gigi Riva capocannoniere con 25 reti. Un Riva virtuale, che naturalmente non teme né portoghesi né austriaci, perciò non si infortuna. A quel punto anche la Coppa dei Campioni prende tutt’altra piega, rispetto alla deludente conclusione del “Vicente Calderon”, quando i rossoblù senza il Bomber furono travolti ed eliminati dall’Atletico Madrid di Luis Aragones. Il Cagliari avanza e batte in finale il Panatinaikos.

I trofei

A Valentino non basta. Forte di quel successo prepara dei trofei e li recapita al Cagliari. Gigi Riva, divertito dalle sue imitazioni, gli concede una delle ultime interviste e riceve da lui il premio come capocannoniere (24 reti) per la stagione virtuale 1971-72. Poi è la volta della società. Nella sala stampa della Unipol Domus, vengono consegnati i trofeo del campionato e della Coppa al direttore generale Stefano Melis, alla presenza degli ex rossoblù, da Mario Brugnera a Beppe Tomasini, sino al suo amico Renato Copparoni. Adesso la tecnologia è migliorata. Il Cagliari dei campioni (virtuale) scalpita per tornare in campo. ( c.a.m. )

