Nel viadotto avviati i lavori 

Dopo oltre un anno di attesa e di disagi, ieri sono stati avviati i lavori per la sistemazione del viadotto di S'Adde a Macomer. Da 13 mesi era percorribile a velocità limitata, non oltre i 30 chilometri orari. Il ponte, di pertinenza della Provincia, prolungamento della statale 129 Nuoro-Macomer, era in condizioni precarie per i problemi legati al degrado dei giunti di dilatazione che lo scorso anno, a febbraio, si erano rotti definitivamente. Per evitare la chiusura della strada, erano stati sistemati, al posto dei giunti, delle piastre metalliche che però si rompevano in continuazione. L’estate scorsa, dopo tante proteste, la Provincia ha finanziato l’opera per la sostituzione dei giunti con 150 mila euro. I lavori, iniziati ieri mattina, dovrebbero concludersi entro questa settimana. (f. o.)

