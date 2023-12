Nel ventre di Golgo la prima spedizione tutta baunese 

La prima spedizione speleologica tutta baunese in fondo a “Su Sterru”, la voragine al centro dell’altopiano di Golgo profonda quasi trecento metri. A firmare l’impresa due giovani speleologi di Baunei, Nicola Collu, 29 anni, e Mario Calzoni, 28 anni, appassionati di speleologia cresciuti in paese nel mito dei fratelli Paolo e Mario Muggianu, finora gli unici speleologi di Baunei che potevano dire di aver sfidato “Su Sterru”. Paolo, oggi settantunenne, è stato il primo baunese, nel 1978, aggregato al Gruppo Speleo Faenza, a calarsi nella voragine già all’epoca famosa, grazie alla prima pionieristica esplorazione del 1957 (firmata congiuntamente dal Gruppo Grotte Nuorese e dal Gruppo Speleo Pio XI di Iglesias). Mario Muggianu, classe 1963, fratello minore di Paolo, è stato il secondo speleologo di Baunei, nel 1996, a sfidare con successo la voragine, con il gruppo Speleo CISSA di Iglesias. Per l’esplorazione tutta “Made in Baunei”, Collu e Calzoni hanno potuto contare sull’assistenza tecnica dei colleghi della Explorando Supramonte, società in cui lavorano da anni. «Ci siamo allenati duramente per settimane in diverse foibe carsiche del territorio - spiega Nicola Collu – perché a “Su Sterru” la discesa e la risalita richiedono competenze tecniche specifiche, come il salto del nodo» . Per Mario Calzoni, laureato in geologia, “Su Sterru” è stata un’esperienza significativa anche dal punto di vista geologico. «Un’esperienza meravigliosa – racconta Calzoni – in un sito speciale, che ha alimentato nei secoli tante leggende».

