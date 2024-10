Nel vecchio Sant’Elia cumuli di rifiuti, erbacce e abbandono 

L’obiettivo era concludere i lavori del “Gigi Riva” entro il 2020, per il centenario del club rossoblù. La data è – come per tanti altri appuntamenti – saltata inesorabilmente. La Conferenza dei servizi di ieri non offre certezze sulla tabella di marcia per la realizzazione del nuovo impianto che nel frattempo resta una discarica. Sala stampa, prato, tribune e spogliatoi, dopo il clou dei Mondiali del 1990, avrebbero certamente meritato un destino migliore. Invece, lo scenario è di desolazione: decine di lavandini e altri arredi di servizi igienici, tonnellate di pannelli in cartongesso, vernici, diluenti e prodotti chimici per il trattamento del prato erboso, pensiline distrutte. Dappertutto carta, bottiglie ed erbacce che si sono impossessate anche di quello che un tempo era il campi di gioco. Stesso degrado per i vecchi seggiolini rossi e blu, un tempo presenti in Distinti e Tribuna, accatastati dietro la Curva sud. L’impianto era stato anche oggetto di un inchiesta giudiziaria dopo la scoperta da parte della Forestale di una discarica.

Per demolire il vecchio stadio Sant’Elia occorrono almeno 10 milioni di euro, costi sostenuti con un finanziamento a fondo perduto a carico del Comune.

