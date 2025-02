Nel vecchio carcere un museo, uffici e spazi per studenti 

Non c’è dubbio che l’ex carcere di Buoncammino sia il bene più pregiato del portafogli immobiliare dello Stato e sul quale è previsto un finanziamento da circa 65 milioni di euro. L’obiettivo è aprire il vecchio edificio sul colle omonimo, il più grande del capoluogo, per trasformarlo in un luogo di inclusione, aperto ai cittadini, uno spazio dove possano convivere studenti universitari e uffici degli Enti statali, uniti da un minimo comune denominatore: la cultura. Per questo è necessario creare una sorta di grande piazza con il viale alberato appena recuperato. «Vorremmo realizzare grandi aperture nel perimetro di cinta, se non addirittura abbattere il muro di ronda per poter creare un camminamento lungo il percorso attuale», aveva detto al nostro giornale la direttrice dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme.

Cagliari finalmete può inseguire il sogno di diventare una città per studenti? «Sì – risponde decisa dal Verme – l’Agenzia del Demanio, con un a norma, si è impegnata a concedere immobili dello Stato per questo fine, per attrarre giovani nelle nostre città. Il rettore ha proposto di offrire ospitalità di “summer school” dentro l’ex carcere».

